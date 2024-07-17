Замах на Трампа: експерт назвав головні мотиви стрілянини - чи була 'постановка'

Замах на Трампа став реакцією американського суспільства на те, що відбуваються процеси, які їх абсолютно не влаштовують, зазначає політичний експерт.

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Вибори в США 2024 - чи був замах на Трампа інсценуванням / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Замах на кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа швидше за все не був інсценуванням, адже стрілянина була надто ризикованою як для самого Трампа, так і для його виборців. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

Він наголосив, що немає жодних припущень про те, що замах був інсценований. Кочетков припускає, що інсценування подій, яке супроводжується загибеллю людей, можливе, мабуть, лише в Росії.

"Саме РФ відома "рязанським цукром", і саме там вбивають випадкових людей, щоб "вистава" виглядала переконливо і правдоподібно", - вказує він.

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Аналітик вказує, що у США такої традиції немає, хоча там є приклади стрілянини в президентів або кандидатів у президенти. Інсценування подій у Штатах виглядало б інакше, оскільки організація таких "постановок" становила б значний ризик для самого кандидата.

"Якби Трамп хотів інсценувати замах на себе, все виглядало б драматичніше, але навколо нього ніхто б не постраждав, окрім хіба що представників таємної служби охорони. Виборці Трампа точно не постраждали б", - припустив Кочетков.

Він приходить до висновку, що замах на Трампа не був інсценованим. Це виявилось виразом підсвідомої реакції американського суспільства, яке відчуває, що щось не так, що відбуваються процеси, які абсолютно не влаштовують американців.

"На таку "неправильність" реагують здебільшого психопати, які є найбільш чутливими. Такі замахи здійснюють проти "правих" сил, які намагаються зламати світовий порядок, безпеку та залишки стабільності у світі", - додає він.

Політичний експерт наводить в приклад замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який нагадує замах на Трампа.

"Праві" лідери і в США, і в Європі, і в інших частинах світу хочуть зламати природну стабільність, вони є загрозою, тому в суспільствах виникає спротив. І часом цей опір набуває форми терористичних актів. Замах на Трампа фактично був терактом. Але це природний процес, і політики, які хочуть зруйнувати звичний порядок, мають це враховувати", - резюмував Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Замах на Трампа - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після останнього замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа стали поширюватися повідомлення про планування декількох подібних актів, включаючи і той факт, що агенти Ірану були причетні до одного з них, як повідомили журналісти CNN.

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