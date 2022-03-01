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Обстрілами цивільних РФ показує, що уже нездатна воювати з озброєними українцями – Резніков

1 березня 2022, 08:21

Росія зазнає нищівних втрат і на воєнному, й на економічному фронті, наголосив міністр оборони України.

Росія зазнає нищівних втрат на воєнному й економічному фронті / УНИАН

Обстріли російськими військами мирних міст показують, що окупанти більше не мають сил воювати з озброєними українцями. Вороги поводяться як боягузи.

Такі дії є воєнним злочином. На цьому наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.

"122 години опору. На п’яту добу інтервенції російські окупанти виявилися неспроможні приховувати, що в них починається агонія. Варварські обстріли ракетами та РСЗВ мирних міст – це свідчення, що вони нездатні більше воювати з озброєними українцями. Тільки з мирними, як останні боягузи", – зазначив очільник Міноборони.

На окупантів, які обстрілюють мирне населення, чекає трибунал, і вони приречені решту життя носити тавро вбивць і ховатися.

Резніков наголосив, що буде справедливо створити спеціальний міжнародний трибунал у Харкові.

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"До речі, саме у Харкові у 1943 році відбувся перший процес, внаслідок якого нацистів було засуджено за воєнні злочини. Тепер "Харківський трибунал" має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його "перевершили", – наголосив міністр оборони.

Очільник українського оборонного відомства подякував захисникам і захисницям України, які стали дуже сильним бар’єром для ворога. За словами Резнікова, своєю нездоланністю українські оборонці не лише стримують противника, а й деморалізують його.

При цьому Росія несе втрати не лише на воєнному фронті, а й на економічному, звернув увагу Резніков. Він наголосив, що "російська валюта перетворюється на звичайний папір", і є вже перша заборона на експорт російської нафти.

"У ці дні українці демонструють росіянам, чим відрізняються вільні люди від рабів, Громадяни від поневолених тираном. Ті, хто роками захоплювався оскаженілим маніяком, тепер приречені на десятиліття спокути", – підсумував міністр оборони України.

Раніше повідомлялося, що у російських окупантів, які намагаються проникнути в столицю України, закінчується пальне. Росіяни намагаються доставити в передмістя паливно-мастильні матеріали, але ЗСУ їх знищують. Місцевих жителів закликають кидати коктейлі Молотова.

За словами керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрія Романенка, якщо Путін продовжить поливати Україну "Градами", українці для армії РФ стануть страшнішими за чеченців.

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