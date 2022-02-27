Які країни вже закрили повітряний простір для Росії - список

Які країни закрили свої кордони для РФ / pixabay

Російські літаки вже не можуть здійснювати польоти в частині європейського авіапростору, повідомляє Мінінфраструктури.

Про рішення закрити небо для Росії повідомив ряд країн Європи:

Чехія,

Польща,

Румунія,

Литва,

Латвія,

Естонія,

Болгарія,

Словенія,

Великобританія,

Данія,

Бельгія,

Щвеція,

Ісландія,

Ірландія,

Фінляндія,

Німеччина,

Австрія

Франція

Італія

Норвегія

Канада

Португалія

Крім того, до санкцій, за інформацією Мінцифри, приєдналися Північна Македонія та Молдова.

Закриття неба означає, що російські авіакомпанії заборонені входити в повітряний простір вищезгаданих країн. Російські літаки не прийматимуть в аеропортах, їм не можна буде здійснювати посадку в країнах, що закрили від РФ своє небо.

Також команда Мінінфраструктури звернулася до Міжнародної організації повітряного транспорту (IATA) з проханням підтримати звернення України Про виключення російських авіаперевізників з усіх інститутів асоціації. Йдеться про BSP, Clearing House, MITA, Interline.

Реклама

Через напад Росії на Україну Євросоюз планує повністю закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній, заявив журналіст німецького телеканалу ARD Маттіас Дайс.

За його словами, це питання вже стоїть на розгляді країн-учасниць ЄС.

"Країни ЄС розглядають закриття повітряного простору для російських авіакомпаній. Як тільки підтвердило мені надійне джерело", - йдеться в повідомленні журналіста.

На такі заходи держави Євросоюзу збираються піти, враховуючи можливість застосування "дзеркальних заходів" з боку Росії, що вже закриває повітряний простір для тих авіакомпаній країн, які вже оголосили про своє рішення.

Таким чином, на практиці це призведе до повної зупинки авіасполучення ЄС з РФ.

Раніше повідомлялося, що Білорусь починає вторгнення в Україну. Підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в нашу країну. Про це пише Дзеркало тижня з посиланням на дипломатичні джерела. Зазначається, що локації висадки десанту – Київський та Житомирський напрямки.

Раніше директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначав, що якщо Путін загрузне в Україні більше, ніж на тиждень, для нього це буде величезною проблемою.

Читайте також: