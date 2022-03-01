Путін пішов ва-банк і може застосувати ядерну зброю: експерт пояснив, навіщо йому це потрібно

Путін все ще сподівається, що переможе. Бо якщо він програє, його змете оточення. Ось чому господар Кремля поїхав на Алтай та сидить у бункері.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що президент РФ Володимир Путін може піти і на застосування ядерної зброї.
"Не дарма він взявся за цю дубину. Я згадую слова Жириновського дворічної давності, коли з трибуни Держдуми він сказав, що треба вибрати невелику державу в океані та жахнути по ній атомною бомбою, щоби весь світ здригнувся. Мені здається, такий сценарій має місце", - сказав Жданов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.
За словами експерта, Путін все ще сподівається, що переможе. Тому він і не став звільняти начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова.
"Він (Путін, - ред.) недурна людина. Бачите, він зберіг начальника Генштабу, не став знімати. Він розуміє, що Герасимов для нього цінний тим, що він десять років воює в Сирії та переміг Грузію. Путін сподівається, що це буде перемога", - зазначив Жданов.
За його словами, Путін пішов ва-банк і поставив на карту не лише свою кар'єру, але і фізичне життя.
"Тому що, якщо він програє, його змете оточення. Ось чому він поїхав на Алтай і сидить в бункері – він боїться зустрічатися з кимось, щоб хтось десь не бризнув на нього чимось і щось ще не зробив. Він зараз один навіть проти власної еліти. Подивіться, що відбувається з економікою Росії. Ще кілька днів, і там буде просто колапс. І не забувайте: він сказав, що всі здохнуть, а він піде в рай", - резюмував військовий експерт.
Нагадаємо, 27 лютого Володимир Путін оголосив, що переводить сили стримування "в режим особливого бойового чергування".
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