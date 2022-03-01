Снаряд окупантів влучив у пологовий будинок під Києвом

Пацієнтів та працівників закладу евакуювали.
Снаряд, який випустили російській військові, влучив у будівлю приватного пологового будинку "Адоніс" поблизу української столиці.
Про це повідомив генеральний директор мережі Віталій Гирін у Facebook.
Він розповів, що будівля сильно пошкоджена, проте ніхто не постраждав – усіх еакуювали.
"Друзі, всі запитують, що з роддомом. Дякую за підтримку. В роддом влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Всі евакуйовані. Головне – не треба зараз їхати, когось забирати. Всі в надійному місті й в безпеці. Це точно. Зі мною та родиною все ок!", – написав він.
Раніше повідомлялося, що у російських окупантів, які намагаються проникнути в столицю України, закінчується пальне. Росіяни намагаються доставити в передмістя паливно-мастильні матеріали, але ЗСУ їх знищують. Місцевих жителів закликають кидати коктейлі Молотова.
Також стало відомо, що армія Рамзанова Кадирова, яка прибула в Україну на допомогу російським загарбникам, зазнала величезних втрат. Щонайменше 70 осіб з особистої "армії" Кадирова згоріли живцем після єдиного удару Байрактара. Велика частина інших повернулася через кордон.
Читайте також:
- Монако заморозить активи російських еліт
- Російських військових годують сухпайками, термін придатності яких збіг 7 років тому
- Херсон заблокований російськими військовими