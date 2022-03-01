Снаряд окупантів влучив у пологовий будинок під Києвом/ Reuters

Снаряд, який випустили російській військові, влучив у будівлю приватного пологового будинку "Адоніс" поблизу української столиці.

Про це повідомив генеральний директор мережі Віталій Гирін у Facebook.

Він розповів, що будівля сильно пошкоджена, проте ніхто не постраждав – усіх еакуювали.

"Друзі, всі запитують, що з роддомом. Дякую за підтримку. В роддом влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Всі евакуйовані. Головне – не треба зараз їхати, когось забирати. Всі в надійному місті й в безпеці. Це точно. Зі мною та родиною все ок!", – написав він.

Раніше повідомлялося, що у російських окупантів, які намагаються проникнути в столицю України, закінчується пальне. Росіяни намагаються доставити в передмістя паливно-мастильні матеріали, але ЗСУ їх знищують. Місцевих жителів закликають кидати коктейлі Молотова.

Також стало відомо, що армія Рамзанова Кадирова, яка прибула в Україну на допомогу російським загарбникам, зазнала величезних втрат. Щонайменше 70 осіб з особистої "армії" Кадирова згоріли живцем після єдиного удару Байрактара. Велика частина інших повернулася через кордон.

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