"Ситуація ускладнюється": США занепокоєні колоною військ РФ у 64 кілометри під Києвом

Під Києвом зібралася велика колона російської техніки/ Reuters

Поблизу Києва зібралася колона російської техніки, яка розтягується по дорозі на 64 кілометри. У США наголосили, що уважно стежать за російським військовим конвоєм і стурбовані через те, що ситуація для української столиці може загостритися.

Про це пише CNN із посиланням на чиновників Адміністрації президента США. Згідно з новими супутниковими знімками, які оприлюднив Maxar, колона російської техніки досягла околиць Києва.

Колона перебуває на схід від міжнародного аеропорту ДП Антонов у Гостомелі.

Також в Адміністрації Байдена сказали, що крім колони біля Києва їх турбує і зростання насильства, жертв серед цивільного населення та невибіркових убивств останніми днями.

Зазначається, що чиновники зараз побоюються, що ситуація для Києва може стати "набагато складнішою".

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Байден нещодавно доручив держсекретарю Блінкену виділити для підтримки України до 350 млн доларів. При цьому чиновники з Адміністрації американського президента зазначають, що Україні надалі буде важче отримувати допомогу, ніж раніше – адже тепер допомога не зможе відправлятися напряму до Києва.

Колонна российской техники под Киевом/ Maxar Technologies

Раніше повідомлялося, що у російських окупантів, які намагаються проникнути в столицю України, закінчується пальне. Росіяни намагаються доставити в передмістя паливно-мастильні матеріали, але ЗСУ їх знищують. Місцевих жителів закликають кидати коктейлі Молотова.

Також стало відомо, що армія Рамзанова Кадирова, яка прибула в Україну на допомогу російським загарбникам, зазнала величезних втрат. Щонайменше 70 осіб з особистої "армії" Кадирова згоріли живцем після єдиного удару Байрактара. Велика частина інших повернулася через кордон.

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