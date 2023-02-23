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У США припустили передачу Україні новітніх винищувачів

23 лютого 2023, 19:31
Сполучені Штати хочуть, щоб Україна була сильною, а російський директор Володимир Путін не зміг організувати новий напад, сказала Вікторія Нуланд.
F-35, Україна
США обговорюють можливість постачання Україні винищувачів 4 і 5 покоління - Нуланд / Колаж Вікіпедія, УНІАН

У США обговорюють питання передачі Україні бойової авіації четвертого і п'ятого покоління. Низка країн зацікавлена в тому, щоб поставити Києву авіацію в цілому, і вони можуть вільно ухвалити таке рішення. Потрібно думати, як в майбутньому побудувати сильну протиповітряну оборону України і посилити державу так, щоб директор РФ Путін не пішов на нову військову агресію. Про це заявила заступниця Державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд.

В інтерв'ю The Washington Post вона розповіла, що американська держава хоче бути впевненою у своїй позиції, згідно з якою Україна – досить сильна для того, щоб Путін знову не напав.

За словами чиновника, низка європейських країн в цілому хотіли б поставити Україні бойову авіацію. Вашингтон не буде проти їх суверенного рішення.

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"Деякі країни в Європі зацікавлені в наданні цих літаків. І, як раніше заявив президент США Джо Байден, це рішення належить ухвалювати їм", - зазначила Нуланд.

Також вона додала, що потрібно думати про те, як побудувати в Україні сильну ППО.

"Нам потрібно думати про сильну інтегровану протиповітряну оборону для України, яка буде включати в себе деякі речі, які вже були надані, але, можливо, і ті, які ми ще не надали", - уточнила позицію Нуланд.

У відповідь на питання про можливу передачу Україні винищувачів четвертого (F-14, F-15 і F-16) і п'ятого (F-22 і F-35) поколінь, вона сказала, що дискусії ведуться.

"Знаєте, ми продовжуємо вести ці розмови як всередині країни, розглядаючи більш довгострокову протиповітряну оборону, так і з Україною", - підкреслила Вікторія Нуланд.

Довідка

Винищувачі п'ятого покоління - це нове покоління бойових літаків. Спроби роботи над такими бойовими машинами почалися в США і СРСР ще в 1970-х роках, коли літаки 4-го покоління – Су-27, Міг-29, F-14 і F-15 – робили тільки перші кроки.

Відомо, що винищувачі 5-го покоління оснащені стелс-технологіями малопомітності.

До 2021 року винищувачі п'ятого покоління прийняли на озброєння США –F-22 Raptor (2005), F-35A/b (2015) і F-35C (2019), КНР J-20 (2017) і Росія (Су-57 (2020). Китай проводить випробування бойових машин J-31, а Японія – X-2 (ATD-X).

Винищувачі для України

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Лондоні розповів, що Королівство припускає можливість постачання Києву винищувачів.

Сунак уточнив, що британські Військово-повітряні сили збираються почати навчання українських пілотів управлінню бойовою авіацією стандартів НАТО.

Пізніше міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що Лондон в найближчому майбутньому не постачатиме Україні авіацію. За його словами, якщо британці дадуть Києву бойові літаки, їм доведеться відправити в Україну 200 своїх військових.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Берлін поки не готовий обговорювати відправку Києву винищувачів. Як вважає міністр, спочатку потрібно вирішити питання поставки танків.

Дивіться відео Главред - Світан зробив прогноз про передачу Україні винищувачів F-16

Наступ Росії на Україну:

Вікторія Нуланд військова допомога Держдепартамент США війна Росії та України
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