У США припустили передачу Україні новітніх винищувачів

Сполучені Штати хочуть, щоб Україна була сильною, а російський директор Володимир Путін не зміг організувати новий напад, сказала Вікторія Нуланд.

США обговорюють можливість постачання Україні винищувачів 4 і 5 покоління - Нуланд / Колаж Вікіпедія, УНІАН

У США обговорюють питання передачі Україні бойової авіації четвертого і п'ятого покоління. Низка країн зацікавлена в тому, щоб поставити Києву авіацію в цілому, і вони можуть вільно ухвалити таке рішення. Потрібно думати, як в майбутньому побудувати сильну протиповітряну оборону України і посилити державу так, щоб директор РФ Путін не пішов на нову військову агресію. Про це заявила заступниця Державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд.

В інтерв'ю The Washington Post вона розповіла, що американська держава хоче бути впевненою у своїй позиції, згідно з якою Україна – досить сильна для того, щоб Путін знову не напав.

За словами чиновника, низка європейських країн в цілому хотіли б поставити Україні бойову авіацію. Вашингтон не буде проти їх суверенного рішення.

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"Деякі країни в Європі зацікавлені в наданні цих літаків. І, як раніше заявив президент США Джо Байден, це рішення належить ухвалювати їм", - зазначила Нуланд.

Також вона додала, що потрібно думати про те, як побудувати в Україні сильну ППО.

"Нам потрібно думати про сильну інтегровану протиповітряну оборону для України, яка буде включати в себе деякі речі, які вже були надані, але, можливо, і ті, які ми ще не надали", - уточнила позицію Нуланд.

У відповідь на питання про можливу передачу Україні винищувачів четвертого (F-14, F-15 і F-16) і п'ятого (F-22 і F-35) поколінь, вона сказала, що дискусії ведуться.

"Знаєте, ми продовжуємо вести ці розмови як всередині країни, розглядаючи більш довгострокову протиповітряну оборону, так і з Україною", - підкреслила Вікторія Нуланд.

Довідка

Винищувачі п'ятого покоління - це нове покоління бойових літаків. Спроби роботи над такими бойовими машинами почалися в США і СРСР ще в 1970-х роках, коли літаки 4-го покоління – Су-27, Міг-29, F-14 і F-15 – робили тільки перші кроки.

Відомо, що винищувачі 5-го покоління оснащені стелс-технологіями малопомітності.

До 2021 року винищувачі п'ятого покоління прийняли на озброєння США –F-22 Raptor (2005), F-35A/b (2015) і F-35C (2019), КНР J-20 (2017) і Росія (Су-57 (2020). Китай проводить випробування бойових машин J-31, а Японія – X-2 (ATD-X).

Винищувачі для України

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Лондоні розповів, що Королівство припускає можливість постачання Києву винищувачів.

Сунак уточнив, що британські Військово-повітряні сили збираються почати навчання українських пілотів управлінню бойовою авіацією стандартів НАТО.

Пізніше міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що Лондон в найближчому майбутньому не постачатиме Україні авіацію. За його словами, якщо британці дадуть Києву бойові літаки, їм доведеться відправити в Україну 200 своїх військових.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Берлін поки не готовий обговорювати відправку Києву винищувачів. Як вважає міністр, спочатку потрібно вирішити питання поставки танків.

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Наступ Росії на Україну: