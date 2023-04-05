Лукашенко допомагає Путіну у спробі зірвати контрнаступ ЗСУ: експерт пояснив підступний план диктаторів

У Білорусі почали брязкати зброєю на фоні інформації, що українські військові можуть почати рух на окупантів на фронті.

Лукашенко допомагає Путіну у спробі зірвати контрнаступ ЗСУ, каже експерт/ скрін

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається допомогти російському диктатору Володимиру Путіну зірвати контрнаступ Збройних сил України. Саме з такою метою він оголосив перевірку боєготовності своєї армії.

Лукашенко таким чином намагається створити враження підготовки до наступу з Білорусі і відволікти ЗСУ від контрнаступу. Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що в Білорусі постійно відбуваються різні військові навчання. За його словами, таке брязкання зброєю варто сприймати через призму постійних заяв України та західних партнерів про те, що українські військові готуються піти у контрнаступ.

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"Росія буде намагатися робити все, аби різними способами, правдами і неправдами цей контрнаступ відтермінувати або зірвати. Білорусь у цьому напрямку відіграє певну роль. Ворог хоче створити у нас враження, що вони готуються до якихось наступальних дій. Можливе пожвавлення військової активності з метою відтягування наших сил", – зазначає Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко – блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Проте станом на цей час не фіксується великого перекидання техніки та особового складу російських окупаційних військ залізницею з Росії в Білорусь, каже експерт.

Але в той же час до загроз з Білорусі варто ставитися серйозно, наголосив Мусієнко, адже російські війська рік тому уже вторгалися в Україну з території РБ.

РФ збирається розмістити ядерну зброю в Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Він заявив пропагандистам, що приводом для цього стала заява Великої Британії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. При цьому він сказав, що РФ нібито вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН і не допустити ядерного шантажу від Путіна. У МЗС наголосили, що заява Путіна про плани розмістити тактичну ядерну зброю в РБ – чергова провокація. Окупанти ведуть жорстоку війну проти України, не можуть перемогти на полі бою і переходять до подібних дій.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 4 квітня заявив, що країна-агресорка Росія передала Білорусі оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М", який може завдавати ударів не лише звичайними ракетами, а й ядерною зброєю.

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