Бійня в Крокус Сіті Хол: Путін досі приплітає 'український слід'

Путін звинуватив у теракті в "Крокусі" "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

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Путін продовжує нести маячню про Україну / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

Російському диктатору Володимиру Путіну довелося визнати провину за вчинену бійню у Крокус Сіті Хол за рухом "Ісламська держава". Але Кремль досі намагається просунути тезу про "український слід".

"Злочин вчинено руками радикальних ісламістів. Але виникає питання: кому це вигідно?" - сказав Путін.

Диктатор дав завдання силовим відомствам провести розслідування бійні "найвищим чином професійно", а "замовник" нападу, наголосив кремлівський "глава", має бути знайдений.

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"Ми знаємо, що теракт у "Крокусі" вчинено руками радикальних ісламістів. Нас цікавить замовник", - не вщухав диктатор.

Теракт у Крокус Сіті Хол 23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

Путін назвав теракт "акцією залякування" і знову пов'язав напад з Україною.

"Відразу виникає питання, кому це вигідно. Це може бути тільки ланкою для тих, хто з 2014 року воює з нами руками "київського режиму". А "нацисти" (так Кремль називає українців - Главред) ніколи не гребували використовувати найбрудніші методи", - бризнув жовчю "президент" країни-агресорки, навіщось згадавши контрнаступ ЗСУ, що, за його словами, "провалився".

Крокус Сіті Хол - Росія шукає "український слід"

Відповідальність за бійню на території "Крокус Сіті Хол" 22 березня, де було вбито понад 100 осіб, напередодні взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Кремль, незважаючи на це, без доказів швидко спробував прив'язати українських осіб до нападу на "Крокус Сіті Хол", але досі не висунув офіційних звинувачень Україні у причетності до нападу, зазначили в Інституті вивчення війни.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до цього.

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