Російська ракета поцілила в гуртожиток у Харкові: не було жодного військового

Російські окупанти продовжують тероризувати Харків обстрілами.

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РФ бʼє по Харкову / Колаж Главреда. Фото: скріншот видео, Фейсбук Болвінова, ua.depositphoto.com

Під час російського обстрілу Харкова 26 березня ракета Х-35у поцілила у гуртожиток спортивного коледжу в Шевченківському районі, повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За його даними, після вибуху зруйнований дах та перекриття між верхніми поверхами.

Постраждала цивільна особа. Окремо Болвінов наголосив, що на місці удару жодного військового чи військової техніки не було.

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Поліція вилучила уламки ракети і зафіксувала черговий воєнний злочин Росії.

Що за ракета Х-35 Х-35 "Звезда" — радянська російська турбореактивна дозвукова крилата протикорабельна ракета. Може бути запущена з літаків, гелікоптерів, надводних кораблів і берегових мобільних ракетних комплексів. Призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5 000 тонн, повідомляє Вікіпедія.

Удари по Харкову - прильоти сьогодні, 26 березня

26 березня вибух прогримів також у Шевченківському районі Харкова. При цьому під удар потрапила житлова забудова.

Останнім часом російські окупанти відновили удари по енергетиці України. Зокрема, як нарахував експерт Геннадій Рябцев, станом на 22 березня фахівцями було зафіксовано 59 влучань, зокрема, в в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Одеській областях.

В Укренерго попереджали, що ситуація зі світлом може погіршитися у Хмельницькій та Одеській областях. У Харкові все стабільно погано: місто ще не може оговтатися від попередньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, Росія знищила усі його трансформаторні підстанції.

Експерт Олег Жданов каже, що росіяни прагнуть спровокувати в Харкові гуманітарну катастрофу, що має ознаки геноциду.

"Росіяни просто "гасять" Харків. Вони знають, що в місті, незважаючи ні на що, ще велика кількість населення, і, якщо залишити Харків без електроенергії та води, це буде катастрофа, гуманітарна катастрофа. А це вже геноцид у чистому вигляді", - додав Жданов.

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