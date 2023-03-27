У Словенії схопили двох "сплячих" російських шпигунів під виглядом подружньої пари - The Guardian

Подружжя жило в Словенії і працювало на російську СЗР. В їх обов'язки входила плата російським агентам або інформаторам, кажуть правоохоронці.

У Словенії затримали "сплячих" російських шпигунів - The Guardian / колаж фото ua.depositphotos.com

У Словенії правоохоронці затримали подружню пару - Марію Майєр і Людвіга Гіша – за підозрою у шпигунстві на користь країни-агресора Росії. Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на інформовані джерела.

Подружжя підозрюють на Службу зовнішньої розвідки РФ. Якоб в їх обов'язки входила передача грошей російським агентам або інформаторам.

Вони живуть з 2017 року в столиці країни Любляні під фальшивими іменами. З тих пір Майєр відкрила онлайн-галерею сучасного мистецтва, а Гіш запустив IT-проєкт. Причому нібито вони переїхали до Словенії з Аргентини, оскільки, маючи двох дітей, відчували страх перед вуличною злочинністю в Аргентині.

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"Сусіди говорили, що живуть в будинку № 35, були звичайною сім'єю. Часто можна було почути, як їхні діти грають в саду і кричать щось іспанською", - розповіли люди, знайомі з парою.

Поліцейські прийшли в будинок пари і заарештували обох подружжя за підозрою в зв'язках з російською розвідкою. Дітей збираються передати органам соціальної опіки. В офісі підозрюваних влаштували обшук, там знайшли велику суму грошей незрозумілого походження.

Як каже міністр закордонних справ Словенії Таня Файон, заарештовані насправді громадяни країни-агресора РФ, а не Аргентинці. І працювали "сплячими агентами". Тобто їх спеціально навчили видавати себе за іноземців, а потім інфільтрували в закордонне середовище.

"Підозрювані - співробітники Служби іноземної розвідки, які використовували нелегальні документи, що посвідчують особу, щоб жити і працювати в Словенії під фальшивими іменами і таємно збирати інформацію", — заявив представник поліції Драго Менегалія.

За даними The Guardian, Гіш використовував Аргентинський паспорт, який стверджував, що він народився в Намібії в 1984 році. Він керував компанією DSM & IT, що пропонує ПЗ для організації e-mail, блокування вірусів, шкідливих програм і спаму.

"Тепер ми побачимо, наскільки ці люди дійсно важливі для Росії. Це велика гра, Словенія тут всього лише посередник", — підсумував один з джерел британських журналістів.

Російські шпигуни в Європі:

Нагадавши, шпигун з Росії хотів стати стажистом в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі (Нідерланди) - саме те, що розслідує воєнні злочини, вчинені в Україні російськими окупантами. Про це заявили співробітники нідерландської служби загальної розвідки і безпеки (AIVD).

За їх словами, офіцер російської розвідки представився громадянином Бразилії Віктором Мюллером Феррейрою (дата народження ‒ 4 квітня 1989 року), хоча його справжнє ім'я Сергій Черкасов (дата народження ‒ 11 вересня 1985 року).

Німецькі спецслужбісти стверджують, що у ФРН зараз діють близько двохсот російських шпигунів, пізніше повідомляло авторитетне німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела.

Раніше повідомлялося, що куратор всіх шпигунів з РФ - співробітник російського посольства у ФРН.

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