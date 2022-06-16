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У Нідерландах спіймали російського шпигуна, який хотів "пролізти" в Гаазький трибунал

16 червня 2022, 18:03

Шпигун використовував добре продумане прикриття, під яким приховував всі свої зв'язки з Росією в цілому і з ГРУ (військовою розвідкою) зокрема.

Суд Гааги, російські шпигуни
Суд Гааги, російські шпигуни / колаж фото "Вікіпедія" та ua.depositphotos.com

Шпигун з Росії хотів стати стажистом у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі (Нідерланди) - саме те, що розслідує військові злочини, скоєні в Україні російськими окупантами. Про це заявили співробітники нідерландської служби загальної розвідки і безпеки (AIVD).

За їх словами, офіцер російської розвідки представився громадянином Бразилії Віктором Мюллером Феррейрою (дата народження ‒ 4 квітня 1989 року), хоча його справжнє ім'я Сергій Черкасов (дата народження ‒ 11 вересня 1985 року).

"Міжнародний кримінальний суд розслідує можливі військові злочини, вчинені Росією в Україні. МКС також розслідує військові злочини, що мали місце під час війни Росії в Грузії в 2008 році. З цих причин таємний доступ до інформації Міжнародного кримінального суду був би дуже цінний для російських спецслужб. Нелегал повинен був почати стажування в МКС, що означало б, що він матиме доступ до будівлі і систем МКС", - йдеться в повідомленні AIVD

Як стверджує портал "Українська правда"з посиланням на джерело в AIVD, таке працевлаштування було дуже важливим для Росії з точки зору розслідування військових злочинів в Україні.

Процес отримання місця стажиста Черкасовим у суді зайняв місяці. Планувалося, що воно співпаде у часі з російським вторгненням в Україну, але росіянам не вдалося зробити це раніше ‒ що, ймовірно, стало б набагато кориснішим для них.

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Нагадаємо, раніше, 3 березня 2022 року повідомлялося про те, що Міжнародний суд у Гаазі приступив до розгляду злочинів проти людства скоєних Російською Федерацією в Україні.

Днем раніше прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прийняв рішення про відкриття офіційного розслідування ситуації в Україні. Події останніх днів дають підстави вважати, що на території України продовжують скоюватися злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС.

До того прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявляв, що 38 країн світу звернулися до суду з вимогою провести розслідування військових злочинів Росії в Україні.

Така заявка стала найбільшою за всю історію діловодства трибуналу в Гаазі.

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Автор: Єгор Бунін
Нидерланды Гаазький трибунал війна Росії та України
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