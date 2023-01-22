Кірєєв не був шпигуном, і я добре знаю співробітників СБУ, які його стратили - Буданов

Голова ГУР Кирило Буданов розповів про обставини загибелі Дениса Кірєєва у березні 2022 року.

Денис Кірєєв не був російським шпигуном, заявив Кирило Буданов / Фото ГУР

Співробітники Служби безпеки України вбили в автомобілі СБУ в Києві 5 березня Дениса Кірєєва - він був штатним співробітником ГУР Міноборони України, брав участь в українсько-російських переговорах у Білорусі. Про це розповів в інтерв'ю Радіо Свобода голова ГУР Кирило Буданов.

Буданов категорично відкидає версію про те, що Кірєєв міг працювати на Росію. За його словами, він особисто знав загиблого з 2009 року.

"На питання, чи був Кірєєв російським шпигуном, однозначно ні, не був (...) Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це, по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року (...) І вагомим, на мій погляд, моїм аргументом буде те, що він проходив всі перевірки тут, зокрема і на детекторі брехні. Це теж документовано, записано і все лежить тут в архівах", - сказав Буданов.

Він додав, що завдання Кірєєва на переговорах з РФ було в тому, щоб затягнути процес і виграти час.

"Оскільки пан Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону", - пояснив Буданов.

За його словами, співробітники СБУ вбили українського героя. Буданов розповів про обставини загибелі Кірєєва. Кірєєв поїхав в СБУ з ГУР. Разом з ним в автомобілі були співробітники Департаменту внутрішньої безпеки.

"Його покликали, він з мого кабінету поїхав туди ( ... ) Приблизно за 200 метрів до центральної будівлі СБУ виїхав бус, тобто просто вирвався на зустрічну, вибігли співробітники "Альфи" з криками "Це СБУ!", вийшли оперативники, вони сказали, що вони із СБУ. Це проводили затримання в такій формі. Кірєєв сказав усім зупинитися. Потім його пересадили в мікроавтобус, який виїхав не в цю центральну будівлю, а через кілька кварталів. Потім сталося те, що сталося... І його тіло випало з цього мікроавтобуса. Ось факти. Чому вони не поїхали в будівлю СБУ? На це питання нехай відповідає слідство", - розповів глава ГУР.

Буданов додав, що "прекрасно знає людей, які стратили Кірєєва" і що з приводу цього вбивства у нього була персональна розмова з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим. За словами Буданова, це була їхня остання розмова, і Баканов нібито не зміг чітко пояснити інцидент.

Зараз розслідування веде Держбюро розслідувань, і Буданов відмовився коментувати деталі. Також він не став відповідати на запитання, чи було вбивство Кірєєва збоєм комунікації та координації між органами, або просто хтось хотів поквитатися із загиблим.

"Я вважаю, що справа набагато глибша. Однак свою думку я залишу при собі. Давайте оцінювати лише факти. Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, в 200 метрах, не доїжджаючи до будівлі, перехоплюють, відвозять трохи далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все", - сказав Буданов.

Що відомо про ліквідацію Кірєєва

5 березня стало відомо, що представники СБУ при затриманні застрелили в Києві банкіра Кірєєва, який брав участь у переговорах делегацій України та Росії в Гомелі 28 лютого. Його нібито підозрювали у державній зраді.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомили про те, що він був співробітником ГУР. Повідомлялося, що Кірєєв загинув при виконанні спеціального завдання.

Днями видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій говорилося, що саме Денис Кірєєв попередив українське керівництво про плани Путіна наступати на Київ 24 лютого.

У другій половині дня 23 лютого саме Кірєєв передав генералу Буданову свіжі розвіддані: Путін щойно віддав наказ про вторгнення. Він також вказав основну точку атаки - аеродром у Гостомелі.

"Якби не пан Кірєєв, найімовірніше, Київ був би узятий", - сказав керівник ГУР.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Кірєєва вбили через відсутність координації між ГУР і СБУ.

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