"Бавовна" у Дзержинську: дрони могли атакувати завод, що виробляє вибухівку - ЗМІ

Підприємство спеціалізується на виготовленні основних видів вибухових речовин і на спорядженні боєприпасів для всіх родів військ Міноборони РФ.

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Завод імені Свердлова постачає практично всі види боєприпасів окупантам / Колаж: Главред, фото: УНІАН, google.com/maps

У ніч на 1 березня в Росія знову прийшла "бавовна". У місті Дзержинськ Нижегородської області країни-агресора прогриміли вибухи. Імовірно, атакований завод імені Свердлова, що виробляє вибухівку.

Як пише російський Telegram-канал Astra, місцеві жителі припускають атаку безпілотних літальних апаратів.

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), згаданий "Завод імені Я.М. Свердлова" перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, України та Нової Зеландії.

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Підприємство спеціалізується на виготовленні основних видів вибухових речовин і сумішей на їхній основі, а також спорядженні боєприпасів для всіх родів військ Міноборони Росії.

Завод ім. Свердлова у Росії / google.com/maps

Завод постачає практично всі види боєприпасів, які використовуються в ході російської збройної агресії проти України.

Дивіться відео - Вночі в Дзержинську прогриміли вибухи:

Що кажуть У Міноборони РФ

В оборонному відомстві країни-агресора заявили про "атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищений над територією Бєлгородської області й три БПЛА перехоплені над територією Нижегородської області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міноборони Євген Ерін заявив, що на всіх важливих для окупантів об'єктах "бавовна буде цвісти".

За його словами, об'єкти, які працюють на Росію, є потенційною ціллю Збройних сил України. Ерін підкреслив, що Сили оборони будуть продовжувати діяти активно на таких об'єктах.

Раніше співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник прокоментував питання про те, якою зброєю Україна може бити по країні-агресору РФ. За його словами, обмежень щодо використання власної зброї по території РФ для України немає.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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