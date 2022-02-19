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"У Сибір, нехай там пашуть": в Ростовську область масово звозять жителів ОРДЛО, росіяни їм не раді

19 лютого 2022, 13:22

Російська влада заявляє, що більше двох десятків регіонів Росії готові прийняти евакуйованих з ОРДЛО. Самі росіяни не раді "гостям".

Евакуація, ОРДЛО, біженці
Жителів ОРДЛО везуть в Ростовську область / Reuters

З вечора п'ятниці, 18 лютого, жителів ОРДЛО примусово вивозять до Росії. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв оголосив про введення в регіоні режиму надзвичайної ситуації через наплив евакуйованих жителів "ДНР" і "ЛНР".

"Враховуючи тенденцію до зростання кількості громадян, які перетинають кордон на території Ростовської області, ми вважаємо за доцільне ввести режим реагування "Надзвичайна ситуація" з 10:00 19 лютого 2022 року", - сказав Голубєв, повідомляє російський Інтерфакс.

За словами чиновника, 1 692 евакуйованих жителя "ДНР" і "ЛНР" знаходяться в пунктах розміщення в Ростовській області. Вже підготовлено 143 пункти.

Зазначається, що станом на 8 ранку 19 лютого територію "ЛНР" в РФ покинули 13 573 особи.

Водночас понад два десятки регіонів Росії готові прийняти евакуйованих з ОРДЛО, повідомив т.в.о. глави МНС Росії Олександр Чупріян.

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"Зараз 26 регіонів нам надіслали списки, що вони готові (приймати евакуйованих). До речі, хочу відзначити, що РЖД, і ми з керівником Олегом Валентиновичем Білозеровим на цю тему зараз говорили, готові надавати сюди склади. Передислокуємо їх в інші суб'єкти РФ", - сказав Чупріян.

Евакуація, ОРДЛО, біженці
Жителів ОРДЛО везуть в Ростовську область / Reuters

За його словами, зараз логістика опрацьовується. "Вони в поїзді точно так само будуть забезпечені харчуванням і будуть зустрінуті в тих суб'єктах, куди ми їх направимо", - відзначив Чупріян.

Евакуація, ОРДЛО, біженці
Жителів ОРДЛО везуть в Ростовську область / Reuters

Як насправді приймають людей з ОРДЛО в Росії

Примусово вивезені жителі українських окупованих територій вже добу не можуть заселитися в обіцяні російською владою "санаторії", повідомляє телеграм-канал Znak.com.

На одному з відео водій відмовляється вести далі жителів ОРДЛО, поруч з якими були і діти. Він пояснив їм, що добу не спав, і щоб вести їх далі, йому потрібен поліцейський супровід.

Згодом чоловік на відео каже, що без цього примусово вивезені жителі ОРДЛО "потраплять на російське кладовище, а він – у в'язницю".

Також в мережі поширюють відео, на якому мати трьох дітей з ОРДЛО розповідає, що вони всю ніч їхали стоячи, а тепер у неї немає навіть дитячого харчування і в Ростовській області їх ніде не поселили. На інших відео видно, як люди штурмують табори, в яких їх нібито повинні були поселити, проте там закінчилися місця.

Росіяни в соцмережах не радіють тому, що до них виселяють жителів ОРДЛО. Вони пропонують везти людей до Сибіру або заселяти в покинутих селах. Також росіяни називають жителів "ЛДНР" "ледарями" і вважають, що вони приїхали за російськими грошима.

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Загострення на Донбасі

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін на Донбасі оголосив масову евакуацію населення. Жителям тимчасово окупованих районів Донецької області бойовик запропонував виїхати в Ростовську область Російської Федерації.

Незабаром до Пушиліна приєднався і Леонід Пасічник - ватажок угруповання "ЛНР", який теж закликав жителів тимчасово окупованих територій їхати в Росію.

Увечері 18 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не готує напад на Донбасі, як повідомляють окупаційні пропагандистські ЗМІ.

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в ОРДЛО проводять евакуацію населення, і при цьому заборонили виїжджати чоловікам призовного віку. Літніх людей і дітей з дитбудинків вивозять практично силою.

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