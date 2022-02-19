"У Сибір, нехай там пашуть": в Ростовську область масово звозять жителів ОРДЛО, росіяни їм не раді

Жителів ОРДЛО везуть в Ростовську область / Reuters

З вечора п'ятниці, 18 лютого, жителів ОРДЛО примусово вивозять до Росії. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв оголосив про введення в регіоні режиму надзвичайної ситуації через наплив евакуйованих жителів "ДНР" і "ЛНР".

"Враховуючи тенденцію до зростання кількості громадян, які перетинають кордон на території Ростовської області, ми вважаємо за доцільне ввести режим реагування "Надзвичайна ситуація" з 10:00 19 лютого 2022 року", - сказав Голубєв, повідомляє російський Інтерфакс.

За словами чиновника, 1 692 евакуйованих жителя "ДНР" і "ЛНР" знаходяться в пунктах розміщення в Ростовській області. Вже підготовлено 143 пункти.

Зазначається, що станом на 8 ранку 19 лютого територію "ЛНР" в РФ покинули 13 573 особи.

Водночас понад два десятки регіонів Росії готові прийняти евакуйованих з ОРДЛО, повідомив т.в.о. глави МНС Росії Олександр Чупріян.

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"Зараз 26 регіонів нам надіслали списки, що вони готові (приймати евакуйованих). До речі, хочу відзначити, що РЖД, і ми з керівником Олегом Валентиновичем Білозеровим на цю тему зараз говорили, готові надавати сюди склади. Передислокуємо їх в інші суб'єкти РФ", - сказав Чупріян.

Жителів ОРДЛО везуть в Ростовську область / Reuters

За його словами, зараз логістика опрацьовується. "Вони в поїзді точно так само будуть забезпечені харчуванням і будуть зустрінуті в тих суб'єктах, куди ми їх направимо", - відзначив Чупріян.

Жителів ОРДЛО везуть в Ростовську область / Reuters

Як насправді приймають людей з ОРДЛО в Росії

Примусово вивезені жителі українських окупованих територій вже добу не можуть заселитися в обіцяні російською владою "санаторії", повідомляє телеграм-канал Znak.com.

На одному з відео водій відмовляється вести далі жителів ОРДЛО, поруч з якими були і діти. Він пояснив їм, що добу не спав, і щоб вести їх далі, йому потрібен поліцейський супровід.

Згодом чоловік на відео каже, що без цього примусово вивезені жителі ОРДЛО "потраплять на російське кладовище, а він – у в'язницю".

Також в мережі поширюють відео, на якому мати трьох дітей з ОРДЛО розповідає, що вони всю ніч їхали стоячи, а тепер у неї немає навіть дитячого харчування і в Ростовській області їх ніде не поселили. На інших відео видно, як люди штурмують табори, в яких їх нібито повинні були поселити, проте там закінчилися місця.

Росіяни в соцмережах не радіють тому, що до них виселяють жителів ОРДЛО. Вони пропонують везти людей до Сибіру або заселяти в покинутих селах. Також росіяни називають жителів "ЛДНР" "ледарями" і вважають, що вони приїхали за російськими грошима.

Загострення на Донбасі

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін на Донбасі оголосив масову евакуацію населення. Жителям тимчасово окупованих районів Донецької області бойовик запропонував виїхати в Ростовську область Російської Федерації.

Незабаром до Пушиліна приєднався і Леонід Пасічник - ватажок угруповання "ЛНР", який теж закликав жителів тимчасово окупованих територій їхати в Росію.

Увечері 18 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не готує напад на Донбасі, як повідомляють окупаційні пропагандистські ЗМІ.

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в ОРДЛО проводять евакуацію населення, і при цьому заборонили виїжджати чоловікам призовного віку. Літніх людей і дітей з дитбудинків вивозять практично силою.

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