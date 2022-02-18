Операція "Атака мангуста": Пушилін і Пасічник записали свої відеозвернення ще 2 дні тому

Лідери бойовиків попалися на нахабному обмані.
Відеозвернення глав "ЛДНР" щодо екстреної евакуації населення було записано ще 16 лютого.
В метаданих оригінального відео на одному з телеграм-каналів вказана дата створення 16 лютого о 17:31, тобто до початку загострень.
Звернення Пушиліна також було записано 16 лютого о 19:07.
А ось назва папки на комп'ютері, звідки завантажувалося відеозвернення, нагадує назву спецоперації - "Атака мангуста".
Ситуації на Донбасі
18 лютого ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" виступили із заявою. За їх словами, найближчим часом президент України Володимир Зеленський нібито віддасть наказ Збройним силам України переходити в наступ і реалізовувати "план вторгнення" в "ЛДНР".
Після цього в окупованому Донецьку увімкнули сирени цивільної оборони. Зазвичай сирени в місті включають два-три рази на місяць, але після попередження окупаційної влади. Цього разу окремо попередження не було. Але після заяв ватажків "ЛДНР" людям на мобільні телефони прийшли смс про евакуацію.
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