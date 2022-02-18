Операція "Атака мангуста": Пушилін і Пасічник записали свої відеозвернення ще 2 дні тому

Ватажки "ЛДНР" записали свої відеозвернення 16 лютого, а опублікували 18-го / скріншот

Відеозвернення глав "ЛДНР" щодо екстреної евакуації населення було записано ще 16 лютого.

В метаданих оригінального відео на одному з телеграм-каналів вказана дата створення 16 лютого о 17:31, тобто до початку загострень.

скріншот

Звернення Пушиліна також було записано 16 лютого о 19:07.

скріншот

А ось назва папки на комп'ютері, звідки завантажувалося відеозвернення, нагадує назву спецоперації - "Атака мангуста".

скріншот

Ситуації на Донбасі

18 лютого ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" виступили із заявою. За їх словами, найближчим часом президент України Володимир Зеленський нібито віддасть наказ Збройним силам України переходити в наступ і реалізовувати "план вторгнення" в "ЛДНР".

Після цього в окупованому Донецьку увімкнули сирени цивільної оборони. Зазвичай сирени в місті включають два-три рази на місяць, але після попередження окупаційної влади. Цього разу окремо попередження не було. Але після заяв ватажків "ЛДНР" людям на мобільні телефони прийшли смс про евакуацію.

Читайте також: