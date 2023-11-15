У Росії українські області обізвали 'державами': ганьба Захарової потрапила на камеру

У Захарової запитали, чому Росія юридично не називає "звільненням" захоплення українських територій.

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Захарова знову зганьбилася / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Прес-аташе МЗС країни-агресорки Марія Захарова зганьбилася черговим поясненням нелегітимного російського законодавства. На питання, чому чиновники РФ використовують термін "приєднання" захоплених українських територій, а не їхнім "звільненням", Захарова обізвала ці території "незалежними державами".

За її словами, захоплені Росією частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей (адже РФ не контролює на 100% жодну з цих областей - Главред) якимось чарівним чином "відокремилися від України" і побажали "увійти" до складу Росії.

Понад те, території, окуповані ЗС РФ, Захарова, цитуючи "законодавство" Росії, обізвала "незалежними державами" зі "своїми народами".

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Захарова знову зганьбилася-дивіться відео:

"У преамбулі в кожному з цих договорів наголошується, що РФ і відповідні "держави" "висловлюють спільну волю" своїх народів, нерозривно пов'язаних зі спільністю історичної долі в спільному проживанні в складі демократичної правової держави щодо забезпечення захисту історичної правди, поваги подвигів захисників спільної вітчизни", - сказала Захарова.

Відповідно, продовжила представниця МЗС Росії, "юридичне "прийняття" даних територій до складу Росії з історичної точки зору є їхнім "поверненням" і "звільненням".

Окупація українських областей Росією

У вересні 2022 року Путін проголосив анексію чотирьох українських областей - Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Щоправда, на той момент Росія повністю контролювала тільки Херсонську область. Втім, становище окупантів погіршилося після успішного контрнаступу України на півдні, в результаті якого ЗСУ деокупували правий берег Херсонської області.

Ні Україна, ні будь-яка інша цивілізована країна не визнають "приєднання" українських територій до Росії. Понад те, новий "законодавчий статус" окупованих районів ніяк не вплинув на хід боїв. ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворогу в Запорізькій, Донецькій, Луганській та Херсонській областях, а також у Криму.

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