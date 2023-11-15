У Повітряних силах пояснили, чому росіяни годинами ганяють МіГи по небу

Повітряні тривоги в Україні, оголошені через зліт російського МіГ-31, останнім часом стали тривати довше. Юрій Ігнат пояснив, чому.

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Окупанти прекрасно розуміють, що Україна через загрозу потрапляє в складну ситуацію - Ігнат / колаж Главред, Facebook / Кpszsu, скріншот з відео

Повітряні тривоги в Україні, оголошені через зліт російського МіГ-31, останнім часом стали тривати довше. Все тому, що ворожі війська здійснюють дозаправку цього винищувача під час його польоту. Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Сьогодні [15 листопада - Главред] вона була коротшою, вчора довшою. Вони заправляють літаки в повітрі, добре знаючи, що у нас буде тривога. Він же не летить на великі дистанції. У них є три аеродроми базування - "Саваслєйка", "Ахтубінськ" і "Моздок" біля Махачкали. Вони недалеко від України - злетів, запустив "Кинджал" і сів, за великим рахунком. Але вони роблять ось такі польоти: 20-30 хвилин - зліт, посадка, півтори години - відпрацювання пального в штатному режимі. А коли 3 і більше годин - йдуть дозаправки в повітрі як елемент підготовки", - сказав офіцер.

Таким чином, каже речник ВС, окупанти чудово розуміють, що Україна через загрозу потрапляє у складну ситуацію - коли вимушено не працюють школи, підприємства, організації.

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"У нас є дані нашої розвідки. Є дані наших партнерів про те, що злітає МіГ. Якщо вони злітають за 100 кілометрів на північ, ми ж це не бачимо, ми отримуємо інформацію, у нас є різні джерела інформації про зліт цієї миті", - говорить офіцер.

Спікер ВСУ зазначає ‒ якщо є підтвердження, що злетів порожній літак і перебазувався - одне питання. Або якщо точно є дані, що ворожий літак злетів без підвішеної ракети, то тоді тривогу не оголошуватимуть і навпаки.

"Буває, ще є інформація, що він летить вже з ракетою, тоді, звичайно, ми повинні повідомляти про це. У нас є різні джерела інформації. Якщо ми знаємо, що небезпеки немає, тоді нічого не оголошуємо. Так само як польоти Міг-31БМ, які стоять в "Бельбеку", вони не є носіями "Кинджалів", - підсумував Гнат.

Посилення ППО для України

Нагадаємо, що Зеленський просить партнерів орендувати Україні ППО на зиму. Україна не має достатньо засобів протиповітряної оборони, тому Росія в основному контролює небо над нашою територією, заявив Зеленський.

У Повітряних силах розкрили критичну ситуацію з ППО в Україні. Юрій Гнат попередив, що Сили оборони України повинні готуватися до атак РФ по критичній інфраструктурі і по стратегічних об'єктах.

Експерт не виключає різке зменшення військової допомоги. Андрій Золотарьов переконаний, що Україна може отримати менше допомоги, ніж очікувалося, на тлі війни в Ізраїлі та американських виборів.

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