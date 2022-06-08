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У Росії зібралися "скасувати" незалежність Литви і наполягають на її "незаконному" виході з СРСР

8 червня 2022, 18:23

Держдума може спробувати "відкликати" рішення Держради СРСР про незалежність Литви.

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Росія, мовляв, визнала себе "правонаступницею" СРСР і може "скасувати" незалежність Литви / Колаж Pixabay, Держдума РФ

До Держдуми Росії було внесено законопроект, що передбачає скасування постанови Державної Ради СРСР про визнання незалежності Литовської Республіки. Москва нібито має право це зробити, оскільки після "референдуму" щодо поправок до Конституції вона стала, мовляв, правонаступницею Радянського Союзу на своїй території. У документі зазначено, що постанова про незалежність Литви, мовляв, була незаконною.

Як повідомляє МК, автором законопроекту, спрямованого на скасування постанови про незалежність Литви, став депутат від Єдиної Росії Євген Федоров. У пояснювальній записці до документа зазначено, що Росія, мовляв, може ухвалити таке рішення, оскільки після внесення поправок до Конституції вона визнала себе правонаступницею СРСР.

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За словами депутата, в березні 1991 року у СРСР провели референдум, за підсумками якого населення проголосувало за рішення на користь збереження Союзу як єдиної держави.

Однак у вересні того ж року на першому засіданні Державної Ради СРСР під керівництвом президента Радянського Союзу Михайла Горбачова ухвалили постанову Держради № ГС-1 Про визнання незалежності Литовської Республіки.

Ініціатор законопроекту Федоров наполягає на тому, що ця постанова, мовляв, була незаконною.

Дивіться відео ТСН - Литва проявляє величезну солідарність з Україною і побоюється вторгнення Росії

Допомога Литви Україні

Нагадаємо, Литва підтримує Київ у війні Росії проти України. Вільнюс допомагає українській державі політичним, дипломатичним і військовим шляхом.

У травні сейм Литви ухвалив резолюцію, у якій Росію було визнано державою-терористом. У документі зазначено, що війська РФ вчинили масові військові злочини у Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі. У діях окупантів вбачається завдання повного або часткового знищення української нації. Литовський парламент запропонував створити кримінальний трибунал для арешту всіх винних, включаючи вищих російських політичних осіб.

На початку червня у Литві заявили про те, що зібрали 5 мільйонів євро на безпілотник Bayraktar для України. Туреччина, у свою чергу, погодилася безкоштовно віддати БПЛА Києву. Зібрані гроші підуть на боєприпаси до літального апарату і гуманітарні цілі.

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