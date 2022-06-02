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Литва зібрала €5 млн на Bayraktar для ЗСУ: історія отримала неймовірне продовження

2 червня 2022, 14:59

Про збір коштів було оголошено 25 травня. Ініціював акцію литовський журналіст Андрюс Тапінас.

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/ @BaykarTech

Литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників Байрактар для українських воїнів.

Про це повідомляється на Facebook- сторінці новинного каналу Laisves TV.

"Ми зробили це! Напевно, вперше громадяни однієї держави можуть купити і подарувати таке важке озброєння іншій державі. 5 млн євро вже на рахунку Байрактара. Спасибі всім, хто зробив внесок у цю грандіозну покупку! Кожен ваш євро - це внесок у припинення війни і рука допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

Про збір коштів було оголошено 25 травня. Ініціював акцію литовський журналіст Андрюс Тапінас.

Журналіст зазначив, що отримав згоду від міністерств оборони Литви і Туреччини, перш ніж починати збір коштів. Тапінас поставив мету зібрати 5 млн євро за три тижні.

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей. Вже під час цього ефіру Тапінас оголосив, що необхідна сума грошей зібрана.

В Twitter він також повідомив, що в акції взяла участь екс-президент Литви Даля Грібаускайте.

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/ @BaykarTech

У свою чергу міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про те, що Туреччина погодилася безкоштовно віддати Україні Байрактар, на який волонтери збирали кошти в Литві.

Зібрані на безпілотник гроші підуть на боєприпаси до нього, а також на гуманітарні цілі, додав Анушаускас.

Інформацію про це в Twitter також підтвердив турецький виробник безпілотників.

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Раніше повідомлялося про те, що телеведучий, письменник і громадський діяч Андрюс Тапінас проводить кампанію зі збору грошей для оборони України.

Протягом семи годин литовському журналісту, засновнику Laisvės TV, передали 946 157 євро.

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Литва новини Туреччини Bayraktar
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