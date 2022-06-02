Литва зібрала €5 млн на Bayraktar для ЗСУ: історія отримала неймовірне продовження

Про збір коштів було оголошено 25 травня. Ініціював акцію литовський журналіст Андрюс Тапінас.
Литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників Байрактар для українських воїнів.
Про це повідомляється на Facebook- сторінці новинного каналу Laisves TV.
"Ми зробили це! Напевно, вперше громадяни однієї держави можуть купити і подарувати таке важке озброєння іншій державі. 5 млн євро вже на рахунку Байрактара. Спасибі всім, хто зробив внесок у цю грандіозну покупку! Кожен ваш євро - це внесок у припинення війни і рука допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.
Про збір коштів було оголошено 25 травня. Ініціював акцію литовський журналіст Андрюс Тапінас.
Журналіст зазначив, що отримав згоду від міністерств оборони Литви і Туреччини, перш ніж починати збір коштів. Тапінас поставив мету зібрати 5 млн євро за три тижні.
28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей. Вже під час цього ефіру Тапінас оголосив, що необхідна сума грошей зібрана.
В Twitter він також повідомив, що в акції взяла участь екс-президент Литви Даля Грібаускайте.
У свою чергу міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про те, що Туреччина погодилася безкоштовно віддати Україні Байрактар, на який волонтери збирали кошти в Литві.
Зібрані на безпілотник гроші підуть на боєприпаси до нього, а також на гуманітарні цілі, додав Анушаускас.
Інформацію про це в Twitter також підтвердив турецький виробник безпілотників.
читайте такожУ Туреччині відповіли на істерику Путіна через удар Bayraktar на Донбасі
Раніше повідомлялося про те, що телеведучий, письменник і громадський діяч Андрюс Тапінас проводить кампанію зі збору грошей для оборони України.
Протягом семи годин литовському журналісту, засновнику Laisvės TV, передали 946 157 євро.
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