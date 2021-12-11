Дзвіночок не тільки для України, а й для НАТО: президент Литви попередив про загрозу вторгнення РФ

Гітанас Науседа попередив, що відповідь буде найжорсткішою.
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ймовірність російської агресії проти України є дуже високою. Політик побоюється, що може здійснитися найгірший сценарій.
З відповідною заявою він виступив після бесіди з президентом США Джо Байденом, в якій взяли участь лідери країн "Бухарестської дев'ятки", пише Delfi.
"Як я сказав президенту США, це дзвіночок не тільки для України, це дзвіночок і для всього східного флангу НАТО, країни Балтії теж відчувають пряму загрозу", - зазначив Науседа.
За його словами, лідери "Бухарестської дев'ятки" домовилися з США, що їх відповідь, у військовому сенсі цього слова, "буде адекватною".
читайте такожЯк стримати російську агресію: у МЗС України назвали три елементи стратегії"Можемо розраховувати на підкріплення у військовому сенсі, який дозволить нам відчувати себе більш захищеним. Ми констатували, що ймовірність російської агресії дуже висока, є багато ознак, які показують, що може здійснитися і найгірший сценарій - військова інтервенція на територію суверенної незалежної держави. Ми разом повинні зробити все, щоб цього гіршого сценарію не було", - сказав Науседа.
Президент Литви підкреслив, що реакція на агресивні дії РФ піде негайно.
"Відповідь буде найжорсткішою вся світова і навіть європейська політична Архітектура дуже сильно зміниться, а характер санкцій буде найжорсткішим", - резюмував Науседа.
ЄС і США покарають Росію у разі нападу на Україну
Під час переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем був укладений договір.
"Блінкен і Мішель також погодилися з необхідністю швидко і жорстко покарати Росію в разі ескалації її агресії в Україні", - йдеться в повідомленні прес-служби Держдепу США.
При цьому наголошується, що два лідери підтвердили підтримку США і Євросоюзу суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.
"Вони розділили заклопотаність з приводу нарощування Росією військової потужності навколо України і підкреслили необхідність для Росії деескалації і повернення до дипломатії, включаючи повне виконання Мінських угод, які є найкращим засобом для вирішення конфлікту на Донбасі", - йдеться в повідомленні.
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