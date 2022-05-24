У Росії розганяють фейк щодо причетності України до створення віспи мавп

У Росії розганяють черговий фейк / Reuters

У Росії на повному серйозі пов'язують виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.

Роспропагандисти стверджують, що США нібито розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була й мавпяча віспа, йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

За словами російських пропагандистів, нібито необережний персонал лабораторії вже під час проведення "спецоперації" розбив пробірку з вірусом, після чого мільйони українських біженців "рознесли" віспу по Європі.

Також пропагандисти пригадали фестиваль сексуальних меншин, котрий відбувся на острові Гран-Канарія, після якого також нібито стався спалах вірусу. Але згадка була в контексті гомофобії, а не масового заходу, що сприяв швидкому поширенню.

"Ніяких фактів підтвердження цих суджень РФ не має, і просуває свої теорії на рівні конспірології. Але цього достатньо, аби росіяни переключили увагу з теми війни та її поразки на тему чергового вірусу", - йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Віспа мавп: що відомо про захворювання

Віспа мавп - це рідкісне інфекційне захворювання. Його збудник - вірус, що відноситься до сімейства поксвірусів. Вперше був виділений у 1958 році від хворих мавп. За своєю структурою і властивостями схожий із вірусом віспи людини.

Вірус віспи мавп в антигенному відношенні більш схожий з вірусом натуральної віспи, ніж з вірусами вакцини і коров'ячої віспи. Добре росте і розмножується в оболонці курячих ембріонів.

Віспа мавп - симптоми

Початкові симптоми віспи мавп включають:

лихоманка;

хворіючи;

м'язові болі;

болі в спині;

збільшення лімфатичних вузлів;

озноб і виснаження.

Головне, чим характеризується віспа мавп, - тривалим тісним контактом для зараження.

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