У Росії розганяють фейк щодо причетності України до створення віспи мавп

Ніяких фактів підтвердження цих суджень РФ не має, і просуває свої теорії на рівні конспірології.
У Росії на повному серйозі пов'язують виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.
Роспропагандисти стверджують, що США нібито розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була й мавпяча віспа, йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.
За словами російських пропагандистів, нібито необережний персонал лабораторії вже під час проведення "спецоперації" розбив пробірку з вірусом, після чого мільйони українських біженців "рознесли" віспу по Європі.
Також пропагандисти пригадали фестиваль сексуальних меншин, котрий відбувся на острові Гран-Канарія, після якого також нібито стався спалах вірусу. Але згадка була в контексті гомофобії, а не масового заходу, що сприяв швидкому поширенню.
"Ніяких фактів підтвердження цих суджень РФ не має, і просуває свої теорії на рівні конспірології. Але цього достатньо, аби росіяни переключили увагу з теми війни та її поразки на тему чергового вірусу", - йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України.
Віспа мавп: що відомо про захворювання
Віспа мавп - це рідкісне інфекційне захворювання. Його збудник - вірус, що відноситься до сімейства поксвірусів. Вперше був виділений у 1958 році від хворих мавп. За своєю структурою і властивостями схожий із вірусом віспи людини.
Вірус віспи мавп в антигенному відношенні більш схожий з вірусом натуральної віспи, ніж з вірусами вакцини і коров'ячої віспи. Добре росте і розмножується в оболонці курячих ембріонів.
Віспа мавп - симптоми
Початкові симптоми віспи мавп включають:
- лихоманка;
- хворіючи;
- м'язові болі;
- болі в спині;
- збільшення лімфатичних вузлів;
- озноб і виснаження.
Головне, чим характеризується віспа мавп, - тривалим тісним контактом для зараження.
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