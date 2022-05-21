В Ізраїлі зафіксовано перший випадок підозри на віспу мавп / novostiua.org

МОЗ Ізраїлю повідомило, що в лікарні "Іхілов" перебуває пацієнт з симптомами, що дозволяють припустити, що він хворий на віспу мавп. Якщо діагноз підтвердиться, це першим випадком захворювання віспою мавп в Ізраїлі, пише Newsru.il.

30-річний чоловік нещодавно повернувся додому з поїздки в одну з країн Західної Європи. Його стан оцінюється лікарями як легке. На сьогоднішній день випадки виявлення цього захворювання реєструвалися у Великобританії, Іспанії, Бельгії, Франції, Швеції, Італії, Австралії, Канаді та в інших країнах.

Збудник віспи мавп - вірус, що відноситься до сімейства поксвірусів. Вперше був виділений в 1958 році від хворих мавп. За своєю структурою і властивостями схожий з вірусом віспи людини.

Симптоми віспи мавп:

лихоманка;

головний біль;

м'язові болі;

болі в спині;

збільшення лімфатичних вузлів;

озноб і виснаження.

висип, яка часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, включаючи геніталії.

Віспа мавп має інкубаційний період до 21 дня, тобто до появи перших симптомів може пройти три тижні після зараження.

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