В Ізраїлі зафіксовано перший випадок підозри на віспу мавп

30-річний чоловік нещодавно повернувся додому з поїздки в одну з країн Західної Європи. Його стан оцінюється лікарями як легке.
МОЗ Ізраїлю повідомило, що в лікарні "Іхілов" перебуває пацієнт з симптомами, що дозволяють припустити, що він хворий на віспу мавп. Якщо діагноз підтвердиться, це першим випадком захворювання віспою мавп в Ізраїлі, пише Newsru.il.
30-річний чоловік нещодавно повернувся додому з поїздки в одну з країн Західної Європи. Його стан оцінюється лікарями як легке. На сьогоднішній день випадки виявлення цього захворювання реєструвалися у Великобританії, Іспанії, Бельгії, Франції, Швеції, Італії, Австралії, Канаді та в інших країнах.
Збудник віспи мавп - вірус, що відноситься до сімейства поксвірусів. Вперше був виділений в 1958 році від хворих мавп. За своєю структурою і властивостями схожий з вірусом віспи людини.
Симптоми віспи мавп:
- лихоманка;
- головний біль;
- м'язові болі;
- болі в спині;
- збільшення лімфатичних вузлів;
- озноб і виснаження.
- висип, яка часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, включаючи геніталії.
Віспа мавп має інкубаційний період до 21 дня, тобто до появи перших симптомів може пройти три тижні після зараження.
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