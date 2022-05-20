Віспа мавп: у ВООЗ назвали терміни різкого спалаху захворюваності

У світі поширюється віспа мавп / Reuters

Захворюваність віспою мавп може вирости в літній період через проведення масових заходів, вважає директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

"Ми наближаємося до літнього періоду в Європі, який супроводжується масовими зборами, фестивалями і вечірками. Я стурбований тим, що поширення вірусу може прискоритися", - підкреслив він.

Представник ВООЗ повідомив, що як мінімум вісім країн європейського регіону повідомили про виявлені випадки віспи мавпи в останні кілька днів. За межами Європи вірус зафіксований в Австралії, Канаді та США.

На цьому тижні в Європі виявили понад 100 випадків захворювання віспою мавп. У ФРН влада заявила, що нинішній спалах вже може вважатися найбільшим з тих, що мали коли-небудь місце в європейському регіоні.

Віспа мавп - рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Його симптоми-нудота, температура, висип, свербіж, а також біль у м'язах. Випадки захворювання за межами регіону часто пов'язані з поїздками в несприятливі з точки зору епідеміології зони.

Вірус поширюється через контакт, але його вірулентність невисока.

Симптоми віспи мавп:

лихоманка;

головний біль;

м'язові болі;

болі в спині;

збільшення лімфатичних вузлів;

озноб і виснаження.

висип, яка часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, включаючи геніталії.

Віспа мавп має інкубаційний період до 21 дня, тобто до появи перших симптомів може пройти три тижні після зараження.

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