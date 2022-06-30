У Росії поскаржилися на "залізну завісу" у відносинах із Євросоюзом

Сергій Лавров поскаржився на" залізну завісу " / Reuters

У Москві поскаржилися на "залізну завісу" між Росією та Євросоюзом. За словами очільника МЗС Сергія Лаврова, відносин між країною і союзом "по суті не існує" вже від 2014 року, пише російський Інтерфакс.

"Що стосується "залізної завіси", я згоден із Володимиром Володимировичем (Макєєв Володимир Володимирович, голова МЗС Білорусі, - ред.), він практично вже опускається. Нехай вони (Захід, - ред.), тільки поводяться обережно, щоб нічого собі не прищемити. Але цей процес запущений", - заявив Лавров.

Також голова МЗС зазначив, що відносин між Росією та ЄС вже не існує з 2014 року.

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія може піти на реалізацію сценарію, пов'язаного із застосуванням тактичної ядерної зброї. Українські гарант вважає, що світові політики вже готуються до такого можливого варіанту розвитку подій. Загрози Москви задіяти ядерну зброю можуть призвести до появи нових ядерних держав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що главу Кремля Володимира Путіна відсторонить від влади "саме життя", тоді як Росію в недалекому майбутньому очікує розпад держави. На думку чиновника, Москву потрібно роззброїти, і позбавити, в тому числі, ядерної зброї.

17 червня президент РФ Володимир Путін сказав, що Росія нібито не загрожує ядерною зброєю. Однак держава-агресор може застосувати таке озброєння, якщо, мовляв, побачить загрозу своєму суверенітету.

Читайте також: