"РФ - агресор і злочинець": Кулеба поставив на місце Лаврова, який закотив істерику

Дмитро Кулеба / Reuters

Російське керівництво незадоволене наданням Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, а слабка офіційна реакція Кремля на відповідне рішення членів спільноти є награною, вважає глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Їх слабкість в реакції (на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС – ред.) є, безумовно, награною. Насправді, Москву бісить той факт, що Україна буде членом Європейського Союзу", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни намагаються показати, що їм нібито байдужа підтримка України на Заході.

"Але їм глибоко не байдуже, вони б охоче хотіли зупинити цей процес, але цієї можливості не мають. І ці заяви Лаврова - це прояв роздратування. Але завжди, коли є країна, яка стає агресором, проти неї формується коаліція держав, які хочуть поставити її на місце, тому немає жодної проблеми, що формується коаліція, але вона проти країни, яка є агресором і злочинцем", - зазначив Кулеба.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк розніс Лаврова за порцію пропаганди. Глава МЗС РФ коли сказав, що жителі Донецької та Луганської областей не хочуть жити під управлінням "нацистської влади", схоже, мав на увазі якраз таки кремлівський правлячий режим.

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