В Росії починають блокувати зв'язок перед парадом 9 травня: чого боїться Москва

У Москві ще за кілька днів до параду 9 травня відключають зв'язок та інтернет.

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Росіяни страждають через боязнь Кремля перед можливими атаками 9 травня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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У РФ виникли проблеми з інтернетом і зв'язком

Мобільні оператори не озвучують причину проблем із серверами

5 травня у Москві та Підмосков'ї у місцевих мешканців з'явилися проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. У ЗМІ припускають, що це напряму пов'язано з репетицією параду до 5 травня.

Збої фіксувалися у роботі усіх основних операторів зв'язку та навіть месенджерів Telegram і WhatsApp. Цікаво, що це співпало із початком репетиції повітряної частини майбутнього параду 9 травня.

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"Можливі обмеження доступу до Інтернету у зв'язку із забезпеченням безпеки святкових заходів, що проходять", - йшлося у повідомленнях, які згодом отримали росіяни.

У пресслужбі одного з популярних мобільних операторів в РФ підтвердили, що сервіси виявилися тимчасово недоступними з "незалежних від оператора причин".

Найімовірніше, у Кремлі бояться атак під час параду, тому вживають усіх можливих заходів, аби 9 травня таки провести своє "побєдобєсіє".

Підготовка до параду 9 травня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти разом зі своїм кремлівським диктатором не на жарт налякані можливими ударами України по Москві 9 травня. Не секрет, що Червона площа є легітимною ціллю, адже там буде зібрана військова техніка та чимало окупантів. Однак ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий вважає, що українські сили навряд чи будуть завдавати ударів по параду на Червоній площі.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін оголосив про триденне "перемир'я" до 9 травня. Травневе припинення вогню схоже на маніпуляцію кремлівського лідера, який хоче, щоб парад у Москві пройшов спокійно. Однак у оголошеного "перемир'я" може бути інша мотивація.

Однак згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде приймати пропозицію Росії про кількаденне перемир’я, аби та могла безпечно провести Парад перемоги у Москві.

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Що таке парад на Красній площі? Парад на Красній площі - шикування особового складу та урочистий марш військ (сил) країни-агресора РФ, з озброєнням і військовою технікою або без них, на Красній площі в Москві, на честь будь-яких подій і знаменних дат, повідомляє "Вікіпедія".

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