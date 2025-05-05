Чи може Україна вдарити по Червоній площі 9 травня: експерт назвав цікавий нюанс

Існує один фактор, який стримає Україну від ударів по Москві 9 травня.

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Україна має всі технічні можливості для того, щоб завдати ударів по Москві / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

Україна, ймовірно, не буде завдавати ударів по Москві 9 травня

Водночас парад на Червоній площі залишається законною ціллю ЗСУ

Російські окупанти разом зі своїм кремлівським диктатором не на жарт налякані можливими ударами України по Москві 9 травня. Не секрет, що Червона площа є легітимною ціллю, адже там буде зібрана військова техніка та чимало окупантів. Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в етері Radio NV оцінив шанси на удари по параду в Москві.

За його словами, 9 травня українські сили навряд чи будуть завдавати ударів по параду на Червоній площі.

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"І не тому, що так класно працює російська ППО. Якраз російська ППО чим далі, тим більше демонструє свою безсилість та безпорадність. Таке враження, що на Москві це остаточно зрозуміли. Ми вже обговорювали цю їхню невдалу спробу переграти нас дипломатично. Тобто захистити Москву з неба шляхом оголошення триденного перемирʼя. Дуже добре, що ми змогли їх переграти, натомість запропонувати 30-денне перемирʼя. А виявилося, що на 30 днів вони вже не готові", - сказав ветеран.

Дикий зазначив, що Сили оборони України мають всі технічні можливості для того, щоб завдати ударів по Москві 9 травня.

Крім того, всі цілі на військовому параді, який відбудеться 9 травня в Москві, є абсолютно законними для українських ударів.

Екскомандир роти батальйону Айдар нагадав, що глава Китаю Сі Цзіньпін офіційно підтвердив свій державний візит до країни-агресора РФ. Він збирається взяти участь у військовому параді в Москві 9 травня.

"Боюся, що в цьому разі один літній китаєць зробить те, чого не може зробити вся ППО РФ. Зробить так, що ми не будемо бити по цьому параду", - підкреслив Дикий.

Парад в Москві 9 травня - останні новини

Як писав Главред, перед військовим парадом на 9 травня до Москви стягнули 280 засобів протиповітряної оборони. За словами військового журналіста Андрія Цаплієнка, додаткові системи ППО перекидали навіть з регіонів, зокрема – Казані та Грозного.

Нещодавно секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в України є можливість атакувати ударними дронами парад, який має відбутися в Москві 9 травня.

Тим часом експерт з міжнародних питань, голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк повідомив, що Україна утримається від удару по Червоній площі в Москві 9 травня через присутність на параді лідера Китаю Сі Цзіньпіна, адже така атака могла б зашкодити відносинам між Києвом і Пекіном.

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Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

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