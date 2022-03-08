У Росії на допит викликали 6-класника за запитання про війну в Україні

Московський школяр висловив свою позицію з приводу "спецоперації" Путіна, потім до нього прийшла поліція / Reuters

У Москві на допит викликали шестикласника, який під час уроку запитав вчительку, чому Володимир Путін почав війну в Україні, а на перерві кричав у коридорі "Слава Україні!".

Викладачка відповіла, що РФ проводить в Україні так звану "спецоперацію", пише Нова газета.

"Вчителька сказала: "Я точно не знаю, де зараз наші війська, але якби вони зупинилися на півдорозі, українська агресія продовжилася б". Невелика частина класу також ставила запитання вчительці", - розповів Кирило журналістам.

"Вона (вчителька) також розповіла нам, що серед українців процвітає нацизм, що в підручниках з першого класу написано, що Україна — наддержава. "У мене багато друзів з України, я запитав — у них цього немає в підручниках", - додав 12-річний хлопчик.

Після уроку його матері Наталії подзвонили з невідомого номера і сказали прийти в поліцію. Наступного дня їй зателефонувала класна керівниця, яка повідомила, що з нею та сином хочуть провести бесіду співробітники інспекції у справах неповнолітніх. Наталія приїхала в школу і написала заяву, що забирає сина "у зв'язку з тим, що на дитину чинять тиск і створюють нестерпні умови для отримання освіти".

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7 березня коли Кирило був вдома один, до них додому прийшли двоє співробітників міліції, але дитина не відчинила їм двері. Правоохоронці відключили електрику в квартирі та залишили під дверима лист з викликом на допит.

Зазначимо, у Кирила - українське коріння. Хлопчик відвідував Український культурний центр.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".

22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, було дозволом Путіну почати війну проти України.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

5 березня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна в Україні наближається до переломного моменту.

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