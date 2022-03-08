Євросоюз: Режим Лукашенка - співагресор у війні Росії проти України

Білорусь несе повну відповідальність за жертви серед людей і руйнування. Країну закликали не сприяти агресії та дотримуватися міжнародних зобов'язань.
Євросоюз розглядає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка як співагресора війни Росії проти України.
У заяві ЄС наголошується, що повномасштабна війна Росії проти України є грубим порушенням міжнародного права і Статуту ООН і підриває європейську і глобальну безпеку і стабільність, передає Укрінформ.
Міжнародне співтовариство виступає проти російської загарбницької війни.
"Росія, за участю режиму Лукашенка в Білорусі як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення і руйнування. Ми також повторюємо наш заклик до Білорусі не сприяти російській агресії та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань", - йдеться у заяві.
Євросоюз виступив з вимогою до Росії "негайно припинити свої військові дії, вивести всі свої війська по всій території України і повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод".
Також Росія "повинна припинити свою кампанію дезінформації та кібератак".
Як повідомляв Главред, легендарний рок-музикант, лідер груп "Ляпіс 98", BRUTTO і Drezden Сергій Міхалок у вкрай лютій і запеклій формі звернувся до військовослужбовців Білорусі. Він назвав їх "трусами і спільниками нацистів".
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