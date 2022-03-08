Проти пропагандистів і генералів: Австралія ввела нові санкції проти Росії

Австралія ввела нові санкції проти Росії / Reuters

Австралія оголосила про введення пакету санкцій проти великої кількості російських громадян через російську військову агресію в Україні. Про це повідомляє місцеве видання The Sydney Morning Herald.

Новий раунд заходів спрямований на покарання осіб, які поширюють пропаганду і дезінформацію. Керівник МЗС Австралії Маріс Пейн заявила, що таке рішення визнає "підступну тактику" і потужний вплив пропаганди в конфлікті.

"Вторгнення Росії в Україну супроводжувалося широкомасштабною кампанією дезінформації як всередині Росії, так і на міжнародному рівні. На жаль для Росії, президент Путін закрив незалежні голоси і замкнув звичайних росіян у світі, що характеризується брехнею і дезінформацією", — сказала вона.

Нові санкції будуть застосовані до десяти осіб, які заохочували вороже ставлення до України і просували прокремлівську пропаганду в спробі узаконити вторгнення. У той же час Пейн не назвала імена цих людей.

Новий раунд санкцій також вводить цільові фінансові санкції проти російської армії, в тому числі проти ще шести високопоставлених воєначальників і фактично забороняє експорт товарів з Австралії для російських військовослужбовців.

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"Австралія і партнери продовжать виставляти рахунки Росії за кричущу, незаконну і абсолютно невиправдану війну на Україні. Разом з партнерами ми витіснимо Росію з наших економік, поставок і ефіру", - сказала Пейн.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав весь світ розірвати всі зв'язки з Російською Федерацією.

"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальний збиток цивільному населенню: бомбить житлові квартали і критично важливі об'єкти інфраструктури, загрожує ядерним об'єктам. Санкції повинні посилитися", - написав Кулеба в Twitter.