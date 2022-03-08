УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Евакуаційні поїзди 8 березня 2022 - розклад від "Укрзалізниці"

8 березня 2022, 06:47

У держкомпанії також кажуть, що проїзд у поїздах безкоштовний, проте розклад може змінюватися.

Потяги, Евакуація
Евакуаційні поїзди 8 березня 2022-Розклад від "Укрзалізниці" / Reuters

"Укрзалізниця" продовжує допомагати жителям України з евакуацією через російську військову агресію і оприлюднила повний список евакуаційних поїздів на 8 березня.

"У звичні часи це був би подовжений святковий вікенд, під час якого ми б везли вас до моря або гір. Але це ще буде, а зараз у нас ще більш важлива місія: дорога життя для тих, хто залізницею рятується від пострілів над головою. І ми продовжуємо рятувати - надійно, натхненно, залізно", - зазначили в "Укрзалізниці".

Евакуаційні поїзди з Києва:

01:00 - "Інтерсіті+" Дарниця - Харків

01:56 - №16 Рахів - Харків

Реклама

04:02 - №002 Костянтинівка - Івано-Франківськ

04:21 - №260 Ворохта - Київ

06:23 - №114, 142 Львів - Лиман

07:00 - №722 Дарниця - Харків

07:00 - №732 Дарниця - Дніпро

08:00 - № 705 Дарниця - Львів

12:06 - №45 Ужгород - Лиман

13:34 - №114/142 Лиман - Львів

14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

14:25 - №769 Київ - Кам'янець-Подільський

15:02 - №55 Київ - Рахів

17:00 - №743 Київ - Львів

17:12 - №13 Київ - Солотвино

17:42 - №792 Київ - Кременчук

17:42 - №790 Київ - Кропивницький

18:30 - №81 Київ - Ужгород

19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ - Рахів

20:05 - №29 Київ - Ужгород

20:12 - №49 Київ - Трускавець

20:21 - №59 Київ - Чоп

20:21 - №57 Київ - Ворохта

21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

21:15 - №105 Київ - Одеса

21:22 - №97 Київ - Ковель

22:03 - №149 Полтава - Чернівці

22:10 - №17 Харків - Ужгород

22:22 - № 7 Київ - Чернівці

22:37 - №91 Київ - Львів

22:47 - №46 Ужгород - Лиман

23:46 - №771 Київ - Хмельницький

Евакуаційні поїзди з Харкова

04:11 - №114, 142 Лиман - Львів

07:15-Іс+ Харків - Львів

08:00-ІС+ Харків - Львів

08:20 - №138 Хмельницький - Лиман

09:15 - №090 Одеса - Лиман

09:40 - № 229/230 Харків - Ужгород

10:30 - №796 Дніпро - Бахмут

11:00 - № 207/208 Харків - Львів

12:00 - № 239/240 Харків - Тернопіль

12:36 - №46 Лисичанськ - Ужгород

14:00-ІС+ Харків - Львів

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

15:00 - №219 Харків - Львів

15:09 - №17 Харків - Ужгород

17:00 - №723 Харків - Львів

19:27 - №796 Харків - Дніпро

20: 15 - №021 Харків - Трускавець

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Лисичанськ

22:46 - №090 Лисичанськ - Одеса

Евакуаційні поїзди із Запоріжжя

07:59 - №088 Ковель - Запоріжжя

07:59 - №086 Львів - Запоріжжя

08:16 - №38 Київ - Запоріжжя

12:20 - №223 Запоріжжя - Львів

14:00 - №227 Запоріжжя - Ковель

14:45 - №004 Запоріжжя - Ужгород

16:05 - №068 Запоріжжя - Львів

16:05 - №088 Запоріжжя - Ковель

21:38 - №038 Запоріжжя - Київ

22:26 - №070 Львів - Запоріжжя

Евакуаційні поїзди з Дніпра

05:00 - №38 Київ - Запоріжжя

06:23 - №796 Дніпро - Харків

12:00 - №201 Дніпро - Львів

14:00 - №732 Дніпро - Львів

15:00 - №212 Дніпро - Трускавець

16:39 - № 6 Запоріжжя- Ужгород

Евакуаційні поїзди з Кривого Рогу

10: 30 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм

14:00 - №222/221 Кривий Ріг - Львів

19:08 - №229/230 Кривий Ріг - Ужгород

20:00 - №206/205 Кривий Ріг - Чоп

Евакуаційні поїзди з Одеси

22:32 - №238/237 Одеса - Ужгород

Евакуаційні електрички

на ділянці Харків - Полтава - Кременчук

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці

з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою По Бердичеву

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Міжнародні евакуаційні рейси

№950 Львів - Хрубешув в 00:01

№7603/7604 Львів - Пшемисль о 00:40

№7605/7606 Львів - Пшемисль о 05:27

№952 Львів - Хрубешув о 07:10

№35/36 Львів - Пшемисль о 07:10

№7607/7608 Львів - Пшемисль о 08:52

№908/907 Дніпро - Хелм в 08:00

№7614/7615 Кривий Ріг - Хелм о 10:30

№911/912 Дніпро - Хелм в 10: 30

№902/901 Запоріжжя - Хелм в 11:00

№7609/7610 Львів - Пшемисль о 12:12

№7616/7617 Львів - Хелм в 14:00

№7611/7612 Львів - Пшемисль о 15:40

№67/68 Київ-Варшава о 19:13 (з вагонами на Хелм)

№7601/7602 Львів - Пшемисль о 19:55

№7618/7619 Львів - Хелм о 20:30

№7620/7621 Львів - Хелм в 23:55

читайте також"Зелений коридор" для Маріуполя розстріляли окупанти, Евакуація зірвана-Азов

Нагадаємо, минулої неділі, 6 березня, в Ірпені загинули через обстріл окупантів вісім мирних жителів. Про це заявив мер міста Олександр Маркушин.

"Російські окупанти обстріляли наших мирних місцевих жителів. Загинула сім'я, в неї потрапив снаряд, і на моїх очах загинуло дві маленькі дитини і двоє дорослих. В цілому, близько восьми людей загинули при сьогоднішніх обстрілах", - розповів він.

Автор: Єгор Бунін
viber
пасажирські поїзди російське вторгнення новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Евакуаційні поїзди 8 березня 2022 - розклад від "Укрзалізниці"». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прощена неділя 2022 – картинки та вітання з Прощеною неділею пречудовіПрощена неділя 2022 – картинки та вітання з Прощеною неділею пречудові Путін зараз мало що може, та визнавати поразку ще не готовий - ексзаступник міністра оборони ПоляковПутін зараз мало що може, та визнавати поразку ще не готовий - ексзаступник міністра оборони Поляков Росія готова припинити війну в "одну мить": у Путіна назвали умовуРосія готова припинити війну в "одну мить": у Путіна назвали умову Під Одесою ЗСУ накрили вогнем десантний корабель РФ: нардеп розкрив деталіПід Одесою ЗСУ накрили вогнем десантний корабель РФ: нардеп розкрив деталі Путін сходить з розуму, бо його "велика армія" отримує найбільшу ганьбу за всю історіюПутін сходить з розуму, бо його "велика армія" отримує найбільшу ганьбу за всю історію

Останні новини

18:06

Трупи в підвалах і на вулицях, а живих не випускають з будинків: окупанти довели Київщину до катастрофи

17:47

Слуга народу пропонує укласти новий договір про гарантії безпеки УкраїниВідео

17:35

Байдену запропонували ввести в Україні "обмежену" безпольотну зону - Politico

17:32

Агресор із переламаним хребтом: на яких умовах може бути досягнутий мир на переговорах у ТуреччиніПогляд

17:26

Зрівняли з землею: окупанти обстріляли Охтирку з мирними жителямиФотоВідео

Реклама
17:13

У Білорусі спостерігається активний рух військової техніки і російських найманцівВідео

17:05

"Ця зброя вже на наших вулицях": українську енергосистему можуть приєднати до ЄСВідео

16:49

"Ми не готові до ультиматуму": Зеленський розповів про можливі компроміси щодо Криму і Донбасу

16:41

Байден прийняв жорстке рішення про заборону на імпорт нафти, газу і вугілля з РФВідео

16:31

Меру Харкова пропонували здати містоВідео

16:29

Під Миколаєвом російські окупанти розстріляли мікроавтобус з персоналом дитячого будинкуВідео

16:20

Каральні заходи проти Росії: у США хочуть заблокувати золоті запаси РФ

16:06

"Постійно ведуться бої, але ми не відступаємо": що зараз відбувається на підходах до КиєваВідео

15:56

Хотіли погодувати тварин: під Харковом в екопарку окупанти розстріляли людейВідео

15:55

Чим закінчиться війна в Україні, або Чому Росія вже програлаПогляд

15:52

10 вантажівок гумдопомоги від Угорщини вже прибули на Закарпаття

15:48

У Маріуполі через дії окупантів від зневоднення померла дитинаВідео

15:45

Британський депутат назвав єдиний сценарій, за яким Росію перестануть "душити" санкціями

15:38

1+1 media долучилася до волонтерського руху #CallRussia

15:36

Канал 1+1 International тепер доступний українською, англійською та російською мовами

Реклама
15:34

В Україні запустили платформу для волонтерів "Робота в тилу"

15:28

У Сумах обстріляли блокпост, але "зелений коридор" дієВідео

15:20

Резніков жорстко засудив поведінку міжнародних організаційВідео

15:09

В Китаї виступили за переговори України з РФ та пообіцяли нам гуманітарну допомогу

15:07

Зеленський назвав причину, чому не хоче евакуюватися з КиєваВідео

14:51

У Білорусі є ознаки готовності до війниВідео

14:46

"Ми закриємо небо самі": Данілов закликав НАТО не зволікати з поставками зброї в Україну

14:32

Російські військові скидають на українські міста некеровані авіабомби: зізнання полоненогоВідео

14:01

Наступ російських військ сповільнився - Арестович

13:38

Уряд спростив порядок перетину державного кордону для водіїв віком від 18 до 60 років

13:38

Відмова від закупівлі російських нафти і газу: корпорація Shell повністю йде з Росії

13:33

Як спекти смачний хліб, який не кришиться: просто спосіб приготування в домашніх умовахВідео

13:31

Прокуратура повідомила про підозру генерал-майору РФ, який наказав бомбити Харківщину

13:30

Російський війська зривають евакуацію з Маріуполя, стріляють і на околицях СумВідео

13:23

Чому війна неминуче прийде в РосіюПогляд

13:11

"Чим жорсткіші ультиматуми, тим більший опір народу": Подоляк про переговори з Росією

13:10

Смерть вже близько: астролог розповів, чи покінчить президент РФ життя самогубством

13:06

У Маріуполі вперше з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитина - ЗеленськийВідео

12:37

Росія за 13 днів війни втратила стільки техніки, скільки не втрачала за 30 років

12:33

Зеленський: вина за кожну смерть в Україні лежить на Росії, але відповідальність за це - на ЗаходіВідео

Реклама
12:33

Що зробити для економії заряду батареї смартфона в бомбосховищі - прості поради

12:20

Три помилки ПутінаПогляд

12:11

Окупанти перетворюють Сумщину на пекло і свідомо катують Маріуполь - Зеленський

12:02

Ми не будемо благати про щось на колінах: Зеленський прокоментував шанс України вступити в НАТО

12:01

Кім привітав з 8 березня чоловіків, які втекли з України

11:37

Війна Росії та України: більшість українців вірять у перемогу над РФ

11:30

"Зелений коридор" із Сум та Маріуполя: почалася евакуація людейВідео

11:20

У Сумах українці захопили парадний російський танк

11:09

"Ми прийдемо і вас розвалимо": ЗСУ йдуть у наступ на НиколавщиніВідео

11:03

"Поліпшити матеріальне становище": меру Ірпеня окупанти запропонували здати місто

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти