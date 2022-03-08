"Путін потрапив у пекло...": експосол розповів популярний серед політиків Європи анекдот

Володимир Путін / Reuters

Екс-посол України при Європейському Союзі, дипломат Дмитро Єлісєєв розповів анекдот, який на даний момент популярний в політикумі країн ЄС.

Він зазначив, що цей анекдот є показовим і відкриває всю суть, передає Радіо НВ.

Путіна після смерті відправили в пекло. Але оскільки у нього була хороша поведінка, йому дозволили спуститися в Москву. Він спустився, прогулявся, зайшов в московський бар, замовив чарку горілки і запитує бармена:

- Крим наш?

- Так, Крим наш, - відповів бармен.

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- А Донбас наш?

- Так, Донбас наш.

- Ну, а Київ теж наш?

- Звичайно, теж наш.

- Путін із задоволенням випив чарку і потім говорить:

- А скільки я повинен заплатити?

- 100 гривень.

Єлісєєв зазначив, що за нашою спиною – весь демократичний світ і правда на нашому боці. Він підкреслив, що Україна не тільки об'єднала європейські сили, а й надала нового дихання НАТО.

"Україна навіть пробуджує Європейський Союз, оскільки зараз в ньому почалися дійсно дискусії з приводу надання перспективи членства Україні. Думаю, що, з одного боку, це дуже добре. З іншого боку, дуже прикро, що ми завойовуємо це ціною трагічних втрат тих героїв, які віддають життя не тільки за Україну, а за весь цивілізований світ, в тому числі і за НАТО, за ЄС. Тому наші партнери повинні це розуміти", - підсумував Єлісєєв.

Раніше Главред писав, що резолюцію над наданням статусу кандидата на членство в ЄС Європарламент підтримав переважною більшістю.

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