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У Росії та Криму почалася паніка через накази Путіна - військовий експерт

Сергій Кущ
20 квітня 2023, 17:28 оновлено 20 квітня, 17:28
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Михайло Притула зазначив, що дії диктатора більше лякають росіян ніж дії ЗСУ.
Володимир Путін
У Росії та Криму почалася паніка через накази Путіна / скріншот YouTube

"Бавовна" на території Росії має значно менший ефект, ніж ті документи, які підписує Путін і приймає Держдума РФ, впевнений військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула.

В інтерв'ю Главреду він пояснив, що саме папірці, підписані російським диктатором вселяють паніку в жителів країни-агресора.

"Вони починають масову мобілізацію, і люди на болотах це розуміють і починають тікати. І тікати їм потрібно дуже швидко, тому що у них немає часу, адже інакше їх посадять в ті нариті окопи. Нагадаю, що там вже 500 кілометрів окопів тільки біля Криму. І кримчани повинні розуміти, що це не просто окопи, а могили для них. І те, що їх поки не мобілізують, то це лише для того, щоб їх не годувати в тих окопах, тому що це величезна проблема", - пояснив Галлямов.

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За його словами, це повинно викликати велику паніку, перш за все, в Криму.

"Тому що охороняти півострів будуть ті, хто голосував за Росію, хотів Росії, а потім – ті, хто приїхав до Криму. Саме їх першими кинуть в окопи. І поки будуть евакуюватися Аксьонов і його команда, вони там будуть воювати. А що сталося з тими, кого мобілізували на Донецькому напрямку, ми добре знаємо. Ну посидить Білгород трохи без електрики – нічого страшного, полагодять. Потім Ростов, але то таке, звикнуть. Паніку повинна викликати масова мобілізація і могилізація", - підсумував експерт.

Наступ Росії на Україну

В американському агентстві Bloomberg раніше повідомили, що за відсутності істотного просування своїх окупантів на полі бою в Україні Кремль прийняв рішення відмовитися від свого весняного наступу.

За даними журналістів, Москва зосередиться на відбитті контрнаступу ЗСУ і спробує набрати 400 тисяч контратників щоб спробувати перевести війну в затяжну фазу.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що окупаційна армія Росії може зробити спробу нового наступу на Україну. Зокрема, ворог може піти в масштабну атаку на Вугледар Донецької області з боку Волновахи, на Куп'янськ Харківської області, а також в районі Сватового і Кремінної Луганщини з боку Валуйок Бєлгородської області.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що війська агресора Росії в Україні переходять до стратегічної оборони. На його думку, Вони ще можуть атакувати на деяких ділянках фронту навіть кілька місяців, проте проривів з їхнього боку не буде, оскільки росіяни вичерпали свій військовий потенціал.

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