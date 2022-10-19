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У РФ звільнили чотирьох з п'яти генералів, які командували вторгненням в Україну: чим це загрожує

19 жовтня 2022, 10:16

За даними британської розвідки, на тактичному рівні не вистачає молодших офіцерів, які здатні організувати і керувати мобілізованими резервістами.

Шойгу і Герасимов на зустрічі з Путіним у Москві 27.02.2022
Володимир Герасимов і Сергій Шойгу на зустрічі з Путіним у Москві 27.02.2022 / Фото Reuters

Основні елементи російського військового керівництва все більше втрачають працездатність. Вже звільнено чотирьох з п'яти генералів, які безпосередньо командували оперативними елементами вторгнення в Україну. Водночас змінники відсторонених генералів поки мало що зробили для поліпшення бойових якостей Росії. Про це йдеться в щоденному аналітичному зведенні Міністерства оборони Великої Британії в Twitter

За даними британської розвідки, на тактичному рівні майже напевно не вистачає російських молодших офіцерів, які здатні організувати і керувати мобілізованими резервістами. Погане керівництво нижньої ланки, найімовірніше, посилює низький моральний дух і слабку згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських військ.

Також британські аналітики вважають, що відсутність наступності командування в армії держави-агресора може мати руйнівні наслідки, оскільки розробка планів у них здійснюється в основному особисто командувачем, а не колективними зусиллями більш широкого штабу.

Зведення британської розвідки за 19 жовтня
Зведення британської розвідки за 19 жовтня / Фото twitter.com/DefenceHQ

У Путіна влаштували чистки

На початку жовтня аналітики Інституту вивчення війни писали, що міністра оборони РФ Сергія Шойгу і главу Генштабу Валерія Герасимова, ймовірно, зняли з посад.

За даними росЗМІ, у разі подальших провалів у війні з Україною міністр оборони РФ Сергій Шойгу може втратити свою посаду. Новим главою МО РФ може стати нинішній губернатор Тульської області Олексій Дюмін, кажуть джерела, які близькі до російського керівництва

У Росії звільнили командувача Західним військовим округом, генерал-полковника Олександра Журавльова. Він керував обстрілами Харкова і відзначився звірствами в Сирії. Новим командувачем ЗВО став генерал-лейтенант Роман Борисович Бердніков.

Раніше був звільнений командир Східного військового округу генерал-полковник Олександр Чайко. Він брав участь у підготовці, плануванні та організації вторгнення російських підрозділів на територію північних областей України.

Генерал-майор В'ячеслав Гуров був звільнений з посади командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу. Хоча, згідно з даними російських ЗМІ, з лютого 2022 року він командував 2-ю гвардійською армією Центрального військового округу.

Також залишивися без посади командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу генерал-лейтенант Яків Рязанцев. Цей топ-окупант взагалі загинув, про що стало відомо наприкінці березня 2022-го.

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