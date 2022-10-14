Шойгу "клацнуть по носі": у РФ назвали ім'я нового міністра оборони

Володимир Путін і Олексій Дюмін / tulapressa.ru

У разі подальших провалів у війні з Україною міністр оборони РФ Сергій Шойгу може злетіти зі своєї посади.

Новим главою МО РФ може стати нинішній губернатор Тульської області Олексій Дюмін, кажуть джерела, які близькі до російського керівництва, пише Верстка.

Видання підкреслює, що зміну керівництва МО РФ лобіюють незадоволені ходом бойових дій чиновники на чолі з главою Чечні Рамзаном Кадировим і керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Відзначається, що в приватних розмовах Кадиров називає Дюміна "старшим братом" і відкрито говорив, що хотів би бачити його в кріслі глави Міноборони.

Джерела не виключають, що Кремль може зайняти сторону Кадирова, а за словами джерела видання "Шойгу треба було клацнути по носі".

Що відомо про Дюмина

За деякими даними Дюмін евакуював президента - втікача Віктора Януковича.

З 2009 року він був ад'ютантом диктатора Путіна, а з 2014 року його кар'єра стрімко пішла вгору і вже в кінці 2015 року він отримав посаду заступника міністра оборони.

У 2016 року він був призначений на пост губернатора Тульської області, де і залишається досі.

Раніше повідомлялося про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу потрапив у немилість Володимира Путіна після провалу війни в Україні, яка затягнулася більш ніж на півроку.

Господар Кремля не буде приймати кадрові рішення в той момент, коли вони можуть негативно вплинути на хід війни.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що повернення Україною Криму військовим шляхом стане спусковим гачком для зміни політичних розкладів у Кремлі. Битва за трон може бути дуже жорсткою. Претендентів на пост президента РФ дуже багато, оптимальним варіантом для Кремля бачиться син секретаря російського Радбезу Дмитро Патрушев. Однак його кандидатура навряд чи влаштує інші кремлівські клани.

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