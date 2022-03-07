Генерал, який давив танками людей під час путчу 1991, тепер командує бомбардуваннями України

Сергій Суровікін / Фото whatisyournameinsider.com

Головнокомандувач Повітряно-космічних сил Російської Федерації генерал армії Сергій Суровікін, який зараз відповідає за бомбардування українських міст під час російського вторгнення, особисто керував колоною бронетехніки під час серпневого путчу 1991 року в Москві, виконуючи накази так званого ГКЧП. Тоді під танками загинули три громадянина - Володимир Усов, Дмитро Комар та Ілля Кричевський.

Що відомо про Суровікіна

У 1987 році Сергій Суровікін закінчив Омське вище командне військове училище, а вже за чотири роки став командиром батальйону в Таманській дивізії, повідомляє Insider.

Під час путчу, влаштованого противниками тодішнього президента СРСР Михайла Горбачова, Суровікін керував колоною бронетехніки, що в'їхала в Москву. Тоді під гусеницями танків загинули три людини.

Суровікін був заарештований як військовий злочинець. У грудні 1991 року прокуратура закрила справу проти нього, пояснивши, що він виконував наказ вищого керівництва.

У 1995 році майор Суровікін був визнаний військовим судом Московського гарнізону винним у скоєнні одразу декількох злочинів - в пособництві в придбанні і збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Хоча ці статті передбачали до 8 років позбавлення волі, але вирок виявився м'яким і абсолютно гуманним: один рік позбавлення волі умовно.

Реклама

У 2004-2005 роках Суровікін командував цілою дивізією в Чечні. Великий резонанс викликала його фраза: "Знищувати трьох бойовиків за кожного загиблого солдата".

Під час вторгнення Росії на Донбас у 2014 році Суровікін був командувачем військами Східного військового округу в Ростовській області, звідки керував відправленням на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин.

У березні 2017 року генерал очолив російське угруповання військ у Сирії.

У листопаді 2017 року був призначений головкомом ПКС РФ. Суровікін став першим з 1920-х років главою ВПС/ВКС Росії і СРСР без досвіду польотів і роботи в авіації.

8 грудня 2017 року Суровікіну присвоєно звання Героя Росії "За мужність і героїзм, проявлені при виконанні військового обов'язку в Сирії".

У 2021 році головнокомандувачу повітряно-космічним силам Російської Федерації Суровікіну указом Путіна було присвоєно звання генерала армії.

Як повідомляв Главред, Росія вербує для війни в Україні сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах міста.

Скільки саме сирійських найманців вже завербовано - невідомо. Однак деякі з них вже знаходяться в Росії та готуються вступити у війну, яку розв'язала РФ по відношенню до України.

Інші новини: