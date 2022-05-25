Путін продовжує чистки серед генералітету: звільнені командири округів

Кремль продовжує чистки серед генералітету / Фото УНІАН

Президент Росії Володимир Путін схвалив рішення звільнити двох командирів військових округів на тлі провалу в війні проти України, повідомляє Defense Express.

За інформацією журналістів, військово-політичне керівництво РФ схвалило рішення відсторонити командира Західного військового округу генерала-полковника Олексія Журавльова, який обіймав цю посаду з 2018 року.

При цьому був звільнений командир Східного військового округу генерал-полковник Олександр Чайко, який був призначений на цю посаду тільки в 2021 році.

Зазначається, що їх можуть зробити відповідальними за провал військ РФ на початковому етапі вторгнення в Україну.

Війна в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що його французький колега Еммануель Макрон пропонував піти на поступки по суверенітету України, щоб "зберегти обличчя" російському диктатору Володимиру Путіну.

"Може, Еммануель щось знає більше. Я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами, але він не знайшов. Не з нашого боку, а з боку Росії. А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з певними поступками щодо українського суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну, це некоректно з боку тих чи інших лідерів", - заявив Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що подібні заяви звучали і від інших європейських політиків.

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