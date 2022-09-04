Путін почав полювання на відьом: генералів РФ виганяють за поразки у війні з Україною

Володимир Путін / Reuters

Кремлівська верхівка прийняла рішення про звільнення низки ключових російських генералів після провальних результатів війни з Україною.

Як пише у своєму Telegram-каналі журналіст Роман Цимбалюк, полетіли голови генералів РФ у зв'язку з незадовільними результатами в проведенні "спеціальної військової операції".

За його даними, своїх посад позбулися відразу кілька важливих фігур в армії РФ.

Серед них - командувачі військовими округами і арміями країни-агресора.

Звільнені з ЗС РФ наступні генерали:

генерал-лейтенант Андрій Сичовий - з посади командувача Західного військового округу;

генерал-лейтенант Владислав Єршов - з посади командувача 6 загальновійськової армії Західного військового округу;

генерал-майор В'ячеслав Гуров - з посади командувача 1 танкової армії Західного військового округу;

генерал-лейтенант яків Рязанцев – з посади командувача 49 загальновійськової армії Південного військового округу.

Раніше повідомлялося, що влада країни-агресора Росії почала шукати і показово карати "крайніх" у своїх величезних невдачах і втратах на війні проти України. "Під роздачу" потрапили ряд представників військового керівництва Російської армії.

Таким чином російська влада намагається зменшити для себе наслідки політичної та кримінальної відповідальності, яка наздожене їх у майбутньому.

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