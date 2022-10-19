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В ОП відреагували на заяву Суровікіна про "непрості рішення" на Херсонщині

19 жовтня 2022, 06:36

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що путінський генерал публічно зафіксував свою участь у військових злочинах проти України.

Михайло Подоляк, Сергій Суровікін
Подоляк прокоментував скарги Суровікіна / Фото УНІАН, whatisyournameinsider.com

Російський генерал Сергій Суровікін, який очолив окупаційні війська, 18 жовтня публічно зафіксував свою участь у військових злочинах проти України і досить швидко встиг усвідомити силу української армії. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи скарги Суровікіна на "непросту військово-тактичну ситуацію" під Херсоном.

"Сьогодні суб'єкт Суровикин публічно зафіксував безпосередню участь у скоєнні військових злочинів на території України... і вперше усвідомив важливість обов'язкових "непростих рішень", "негативного наступу", примусової самодепортації, коли маєш справу із ЗСУ", - написав Подоляк в Twitter.

В ОП відреагували на заяву Суровікіна про 'непрості рішення' на Херсонщині

Як повідомляв Главред, 18 жовтня Сергій Суровікін вперше виступив з доповіддю про ситуацію на війні в Україні. Він заявив, що ситуацію в зоні проведення так званої "спецоперації" можна охарактеризувати як "напружену". За його словами, подальші дії російської окупаційної армії "будуть залежати від ситуації, що складається".

При цьому Суровікін відкрито натякнув на те, що окупанти розглядають можливість здачі Херсона.

"(Обстановка, - ред) ... вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень", - сказав командувач окупантів РФ.

Зазначимо, за прогнозами аналітиків Financial Times, цього тижня українські захисники можуть повністю повернути Херсон під контроль України. Журналісти звернули увагу на заклик колаборантів до загарбників негайно почати "евакуацію" населення нібито "у зв'язку з обстрілами".

Однак ексзаступник начальника Генштабу генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає такий прогноз оптимістичним, адже більш раціональною тактикою є примус ворога до втечі.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ новини Херсона Херсонська область Михайло Подоляк новини України
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