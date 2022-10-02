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Путін влаштував чистки: вигнав командувача округом за провали в Україні

2 жовтня 2022, 16:59

Новим командувачем ЗВО замість Олександра Журавльова став генерал-лейтенант Роман Бердников.

Путін влаштував чистки: вигнав командувача округом за провали в Україні
Олександр Журавльов

Командувач Західним військовим округом РФ Олександр Журавльов був знятий зі своєї посади після провальних дій в ході війни в Україні.

Йому вже знайшли заміну. Про це повідомляє розслідувальна спільнота InformNapalm.

При цьому розслідувачі ґрунтуються на даних російських реєстрів про Західний військовий округ.

По ІПН видно, що Журавльов більше не очолює ЗВО РФ.

Додамо, що новим командувачем ЗВО вказаний генерал-лейтенант Роман Бердников.

Путін влаштував чистки: вигнав командувача округом за провали в Україні
/ t.me/informnapalm

Нагадаємо, раніше Путін влаштував "чистки" серед генералітету. Він звільнив двох командирів військових округом на тлі провалу у війні проти України. Було прийнято рішення відсторонити командира Західного військового округу генерала-полковника Олексія Журавльова і командира Східного військового округу генерал-полковник Олександр Чайко.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що в РФ йдуть "чистки " військового керівництва, відповідального за війну в Україні. У Росії відсторонили командувача "елітної" першої танкової армії, яка воювала на півночі і поблизу Ізюма в Харківській області.

Інші новини:

Володимир Путін війна Росії та України
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