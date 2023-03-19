У РФ не приховують, що це "люди іншого сорту": Тізенгаузен назвав 2 регіони, де ненавидять Путіна

Повстати проти путінського режиму можуть в деяких суб'єктах РФ, вважає політтехнолог Борис Тізенгаузен.

Тізенгаузен назвав 2 регіони, де ненавидять Путіна / скріншот YouTube

Розвал Росії навряд чи почнеться з Чечні, але є інші регіони, які готові виступити проти путінського режиму.

В інтерв'ю Главреду політтехнолог Борис Тізенгаузен розповів, що в деяких суб'єктах РФ можна при певному зовнішньому впливі, включаючи вплив інформаційно-психологічних операцій, трохи розгойдати ситуацію.

"Наприклад, Бурятія, адже це регіон, з якого найбільше було відправлено і загинуло солдатів. По-моєму, там відправили мало не в 30 разів більше, ніж з Москви. Жебрак регіон, в якому прекрасно розуміють ставлення до себе. У Росії дня не проходить, щоб хтось на пропагандистських каналах не розповідав про титульність "величі російської нації". Як ставляться до бурятам, якутам ми всі прекрасно знаємо – в РФ ніхто не приховує, що це "люди іншого сорту". Хоча в цивілізованому світі всі розуміють, що не буває "сортів" у народностей, тоді як в Росії досі зберігається імперське мислення. Тому, швидше за все, палахкотить там, де жебраки і бідні", - пояснив політолог.

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Також він підкреслив, що повстати можуть жителі тих регіонів РФ, де є ресурси.

"Наприклад, в Якутії видобувають алмази, і якби всі гроші від видобутку корисних копалин йшли до місцевого бюджету, то при належному управлінні це був би процвітаючий край. Тому я схильний до того, що якщо і будуть якісь народні хвилювання, то вони вже точно почнуться не з Чечні", - підсумував Тізенгаузен.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна РФ проти України стане початком розпаду Росії. РФ програє у розв'язаній проти України кривавій війні, наголосив він.

"Це не наша вина. Ми в цьому беремо опосередковану участь. Це вина росіян, коли вони обрали (президентом — ред.) людину з психікою фашиста. Кроки, які він (Путін — ред.) робив протягом 22 років, призвели до того, що вони зараз будуть самознищуватися. Кроки, які будуть робити надалі, будуть тільки погіршувати їх ситуацію", — упевнений секретар РНБО.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про те, що Росія не готова до застосування тактичної ядерної зброї.

"Ядерна зброя в будь-якій країні світу - це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично використовувати ядерну зброю? Теоретично - можуть, це тільки прискорить розпад РФ і вони це прекрасно знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося", — сказав керівник української розвідки.

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