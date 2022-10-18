Прискорить розпад РФ: у розвідці оцінили ймовірність ядерного удару Путіна по Україні

Питання ймовірності застосування Росією ядерної зброї прокоментував керівник Головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов.

Він вважає, що Росія не готова до застосування тактичної ядерної зброї. "Ядерна зброя в будь-якій країні світу - це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично використовувати ядерну зброю? Теоретично - можуть, це тільки прискорить розпад РФ і вони це прекрасно знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося", - сказав керівник української розвідки в інтерв'ю Obozrevatel.

"Зараз в Росії всі підземні паркінги переобладнані під бомбосховища, і паралельно проходять ядерні навчання, готуються нібито випробування ядерної зброї в Баренцевому морі", — додав Буданов.

При цьому він упевнений в тому, що росіяни нагнітають ситуацію і показують свої ядерні боєзаряди. Однак такі навчання в РФ проходять щорічно, в цьому році вони називаються "Грім-2022".

"Вони проходять майже синхронно з натовськими навчаннями. Однак кульмінація "тренувань" стратегічних ядерних сил РФ намічена відразу після завершення активної фази навчань НАТО, з єдиною метою показати, що "ми можемо більше". Тобто, що б зараз не показало навчання НАТО, вони хоча б на одну ракету, але запустять більше. Це буде відбуватися на півночі країни, будуть запуски з 3-х ядерних підводних ракетоносіїв, готується запуск гіперзвукової ракетної зброї, запуск міжконтинентальних балістичних ракет, запуск РС-28, а також використання стратегічних неядерних сил, літаків стратегічної і дальньої авіації, "Іскандерів", пуски "Калібрів". Зокрема - за реальними цілями", - підкреслив глава ГУР.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

Читайте ще: