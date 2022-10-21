"Обрали фашиста": Данілов припечатав Путіна і передбачив розпад Росії

Олексій Данилов жорстко висловився на адресу Володимира Путіна / Колаж УНІАН

Війна РФ проти України стане початком розпаду Росії, заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Росія програє в розв'язаній проти України кривавій війні, підкреслив він в ході телевізійного марафону.

"Це не наша вина. Ми в цьому беремо опосередковану участь. Це вина росіян, коли вони обрали (президентом — ред.) людину з психікою фашиста. Кроки, які він (Путін — ред.) робив протягом 22, призвели до того, що вони зараз будуть самознищуватися. Кроки, які будуть робити надалі, будуть тільки погіршувати їх ситуацію", — упевнений секретар РНБО.

Він також нагадав, що раніше війська РФ на 90% складалися з контрактників, а на сьогодні на війну забираються вже "всіх без винятку".

"Сьогодні труни із загиблими, яких ми повинні вбивати, тому що вони приперлися до нас, будуть з'являтися у всіх містах РФ. Я хочу подивитися, яким чином жінки будуть на це реагувати. За що вони зараз помирають на чужій землі, до якої не мають ніякого відношення, на чужій війні? Зараз там процеси будуть починатися тільки", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше Путін оголосив про введення воєнного стану на окупованих територіях України.

Відповідно до виданого Указу, його введуть з півночі 20 жовтня в окупованих районах чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

При цьому ряду силових структур РФ російський диктатор доручив у триденний термін "представити пропозиції щодо заходів, що застосовуються на територіях, на яких введено воєнний стан".

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