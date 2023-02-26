"Будуть московити й уральці": Путін несподівано заговорив про розвал РФ

Захід може встановити контроль над осколками РФ, не виключив Володимир Путін.

Володимир Путін / Скріншот

У разі розвалу РФ росіяни "як народ" можуть не зберегтися, заявив президент країни-агресора Володимир Путін.

"Російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками, може не зберегтися — "будуть московити, уральці та інші", — цитують його пропагандисти РФ.

Крім того, Путін також заїкнувся про ядерну зброю. За його словами, Росія "повинна враховувати ядерний потенціал не тільки США, але і всіх інших країн НАТО", не уточнивши, що це означає.

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Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна РФ проти України стане початком розпаду Росії. РФ програє у розв'язаній проти України кривавій війні, наголосив він.

"Це не наша вина. Ми в цьому беремо опосередковану участь. Це вина росіян, коли вони обрали (президентом — ред.) людину з психікою фашиста. Кроки, які він (Путін — ред.) робив протягом 22 років, призвели до того, що вони зараз будуть самознищуватися. Кроки, які будуть робити надалі, будуть тільки погіршувати їх ситуацію", — упевнений секретар РНБО.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про те, що Росія не готова до застосування тактичної ядерної зброї.

"Ядерна зброя в будь-якій країні світу - це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично використовувати ядерну зброю? Теоретично - можуть, це тільки прискорить розпад РФ і вони це прекрасно знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося", — сказав керівник української розвідки.

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