У РФ була гучна ніч: окупанти пояснили вибухи "збиттям 27 безпілотників"

Вибухи вночі лунали у Курській і Бєлгородській областях країни-агресорки Росії.

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У Росії злякалися масової атаки дронів/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

У країні-агресорці Росії в ніч на неділю, 15 жовтня, лунали гучні вибухи у двох областях – Курській і Бєлгородській.

Місцева влада пояснювала вибухи "роботою ППО" і закликала місцевих жителів зберігати спокій. Після цього російське міністерство оборони повідомило, що нібито ППО Росії перехопило 27 безпілотних літальних апаратів.

Окупантське міністерство каже, нібито ППО вдалося збити 18 безпілотників над Курською областю і 2 – над Бєлгородською.

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Також у ніч на 15 жовтня губернатор Курської області Руслан Старовойтов повідомив про нібито збиття 12 дронів.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ влаштували жителям країни-агресора РФ в Курській області "блекаут" – була атакована електрична підстанція, до якої були підключені важливі військові об'єкти російської армії.

Також після вибухів в Курській області РФ рано вранці 5 жовтня три райони залишилися без світла. Губернатор Курської області заявив, що безпілотники атакували об'єкти інфраструктури в Суджанському, Кореневському, Глушковському районах.

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