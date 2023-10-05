"Бавовна" в Курській області РФ: три райони залишилися без світла

Губернатор Курської області заявив, що безпілотники атакували об'єкти інфраструктури в Суджанському, Кореневському, Глушковському районах.

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Частина Курської області РФ залишилася без електрики / Колаж: Главред, фото: УНІАН , t.me/gubernator_46

Рано вранці 5 жовтня в декількох районах Курської області РФ пролунали вибухи. У країні-агресорі заявили про атаку дронів на об'єкти інфраструктури.

Як передає російський Telegram-канал Shot, дрони-камікадзе завдали серію ударів по об'єктах інфраструктури в Суджанському, Кореневському, Глушківському районах Курської області РФ. Внаслідок ударів в районах є відключення електрики.

Повідомляється, що аварійні бригади вже приступили до відновлення електропостачання.

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Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт також підтвердив у Telegram, що безпілотники атакували об'єкти інфраструктури в Суджанському, Кореневському, Глушківському районах.

Як повідомляв Главред, раніше співробітники СБУ влаштували жителям країни-агресора РФ в Курській області "блекаут" - була атакована електрична підстанція, до якої були підключені важливі військові об'єкти російської армії.

Також внаслідок удару безпілотників по військовому аеродрому "Халіно" у Курській області знищені офіцери авіаційного полку армії країни-агресора. Зазначається, що безпілотниками була атакована база 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку ім. Жданова.

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