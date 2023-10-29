Закінчується стріляниною: в армії РФ зростає напруга між росіянами та тувинцями

В російській армії зростає міжетнічка напруга між росіянами і тувинцями. Нерідко суперечки закінчуються стріляниною з летальними наслідками.

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В армії РФ зростає напруга між росіянами та тувинцями / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, ЦНС

В окупаційній армії РФ виникає етнічна напруга між представниками тувинського народу та росіянами. За інформацією, отриманою від українських джерел у зоні конфлікту, військовослужбовці тувинського походження, які служать у складі російської армії, конфліктують з росіянами все частіше. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Не рідко такі суперечки закінчуються застосуванням холодної чи вогнепальної зброї із летальними наслідками.

"Причини ворожнечі доволі банальні — це ворожнеча на основі традиційної зверхності росіян до поневолених нею народів та боротьби за розподіл військового спорядження (коліматори, тепловізори та інше обладнання). Особливо бурхливо з’ясування міжетнічних стосунків відбувається після надмірного вживання алкоголю", - йдеться у повідомленні. відео дня

В Центрі національного спротиву наголошують, що за часів керівництва Сергієм Шойгу Міністерством оборони РФ він встановив певні пільги для представників тувинського народу, оскільки сам є походженням із цих регіонів.

"Провадження порушених проти них справ у військовій прокуратурі намагаються приховати або ж відкласти у "довгий ящик", - резюмують у ЦНС.

Етнічні конфлікти в російській армії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у лавах російських загарбників на окупованих територіях Запорізької області знову спалахують етнічні конфлікти, які часто відображаються і на цивільних. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Зазначається, що під час однієї з таких ситуацій окупанти застрелили одного з командирів підрозділів.

Також, серед російських окупантів продовжують відбуватися різні етнічні конфлікти. Про це повідомив відомий журналіст Андрій Цаплієнко на своєму Telegram-каналі. За його даними, черговий конфлікт трапився між кадирівцями і бурятами ‒ в тимчасово окупованому місті Василівка (Запорізька область).

Водночас, у Збройних силах України сформували батальйон "Сибір", до якого увійшли громадяни країни-агресора Російської Федерації. У батальйоні десятки росіян і представники етнічних меншин, які хочуть незалежності і процвітання своїх республік та повалення режиму Володимира Путіна.

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