У РФ істерять після відмови Зеленського гарантувати безпеку параду в Москві

Дмитро Пєсков заявив, що РФ, мовляв, перевіряє готовність України до пошуку мирного врегулювання.

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Дмитра Медведєва корчить після слів Володимира Зеленського / Офіс президента України, скрін

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Дмитро Медведєв почав погрожувати після заяви Володимира Зеленського

Дмитро Пєсков заявив, що РФ мовляв перевіряє готовність України до миру

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати після заяви Володимира Зеленського про те, що Україна не гарантує безпеку параду в Москві на 9 травня.

"А хто шукає його гарантій? Просто словесна провокація. Не більше того", - написав він у Telegram порцію чергової похмільної дичини.

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"У разі реальної провокації на День перемоги ніхто не гарантує, що в Києві настане 10 травня", - у безсилій злості каже одноразовий експрезидент РФ.

Тим часом речниця МЗС РФ Марія Захарова дійшла комічного висновку про те, що Зеленський нібито "зрадив власного діда-ветерана".

"Але сьогодні він пробив і це дно: тепер він погрожує фізичною небезпекою ще й ветеранам, які у святий день прийдуть на паради та урочисті заходи. Фраза, що він "не гарантує безпеку на 9 Травня на території Росії", оскільки це не його зона відповідальності, є, звісно, прямою погрозою ", - потішила вона порцією нової маячні.

Крім того, прессекретар диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ, мовляв, перевіряє готовність України до пошуку мирного врегулювання, оголосивши триденне перемир'я з нагоди 9 травня.

"Росія чекає від Києва остаточних дій, спрямованих на деескалацію ситуації у святкові дні", - цитують Пєскова пропагандисти РФ.

Він підкреслив, що нібито метою запропонованого Росією перемир'я була перевірка готовності Києва до пошуку мирного врегулювання.

Раніше повідомлялося про те, що Україна готує альтернативу параду Путіна в Москві. Президента України Володимир Зеленський запросив європейських лідерів відвідати Київ 9 травня як символ дипломатичної єдності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що один із лідерів ЄС погодився поїхати на парад до Путіна 9 травня. Прем'єр-міністр Словаччини заявив про намір поїхати на парад до Москви.

Як повідомляв Главред, раніше "Парад Перемоги" в Москві закінчився скандалом. І за чисельністю військової техніки він поставив антирекорд в історії країни-агресора Росії.

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