У РФ хочуть заблокувати YouTube на початку осені - російські пропагандисти

У країні-агресорі РФ сервіс YouTube можуть заблокувати в країні-агресорі Росії вже у вересні нинішнього року.

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У Росії блокування YouTube: хостинг хочуть закрити у вересні - росЗМІ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Один із найбільших світових відеохостингів YouTube можуть остаточно заблокувати в країні-агресорі РФ уже у вересні 2024 року. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Газета.ру".

"Протягом липня-серпня буде якась деградація, тобто в окремих регіонах будуть погіршуватися умови роботи YouTube. У якихось сповільнюватиметься, у якихось - пригальмовуватиме сайт, десь застосунок відвалюватиметься. А у вересні почнеться блокування", - стверджує джерело пропагандистів.

Друге джерело пропагандистів також заявило, що також отримало інформацію про відключення сервісу восени.

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Причому офіційно прес-секретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков спростував плани уряду країни-агресора РФ про блокування YouTube.

Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації та прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і низка інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Трохи раніше, 12 липня, держкорпорація "Ростелеком" попередила росіян про можливе уповільнення роботи YouTube. Як повідомляється на офіційному сайті корпорації, є технічні проблеми в роботі обладнання, що належить компанії Google і використовується на мережевій інфраструктурі оператора і пірингових стиках (це обладнання застосовується для кешування і прискорення завантаження контенту сервісів Googlе, в основному відеохостингу YouTube - система Google Global Cache).

Нагадаємо, раніше відеохостинг YouTube заблокував офіційні канали російських виконавців, які підтримують диктатора Путіна: Поліни Гагаріної, Шамана (Ярослава Дронова), Олега Газманова, Григорія Лепса і Юлії Чичеріної. Крім того, щодо них Євросоюз давно ввів санкції.

До того популярний музичний стримінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох виконавців із країни-агресора РФ, проти яких США і Євросоюз ввели санкції за активну підтримку війни проти України. Серед них - відомі артисти-путіністи Григорій Лепс, Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт "Любе".

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